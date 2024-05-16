秀出學生證 品田牧場、原燒與金咕韓式燒肉有好康

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即將進入期末考周和畢業季，為了給學生強力應援，即日起至6月底，到「品田牧場」秀出學生證消費指定套餐現折60元。在「Oh my!原燒」消費套餐，即可用20元銅板價加購海陸雙拼。同時，全程專人代烤的「金咕韓式原塊烤肉」也在瘋美食APP大撒券，6月底前憑券消費套餐，就能用99元將韓式熱鍋升級為「元祖馬鈴薯龍骨鍋」，為平日燒腦的學生族補充滿滿蛋白質。

日式炸豬排專家「品田牧場」的消費客群中25％為學生，美味實惠的套餐和無限享用的自助吧，正是他們強大的飽餐後盾，6月底前不限平假日，出示學生證並選購「厚切腰內豬排多蝦一隻套餐」現折60元，原價458元，特價398元，吃得到金黃酥脆、肉質鮮嫩的厚切腰內豬排和炸蝦，搭配調味合宜的醬汁和清爽高麗菜絲更對味。沒有學生證的小夥伴先別失望，6月每周2適逢「周二豬排滿腹日」，把握6／4、11、18、25四天，出示優惠畫面也能用398元享受到相同優惠套餐，立馬設定行事曆以免錯失好康。

「Oh my!原燒」日式燒肉延續歡度20周年的氣勢，豪氣回饋消費者，6月底前到店消費任一套餐，即可用20元銅板價加購海陸雙拼，海鮮區可從干貝與草蝦擇一，肉品區可任選雪花板腱牛或松阪豬，大方送肉不手軟。同時，用399元還能加購「夢幻饕客大賞拼盤」（10％服務費另計），主打澳洲和牛橫膈膜及紐西蘭牛舌，用滿桌肉肉幫考生補充能量。

自去年12月開幕以來就話題不斷的「金咕韓式原塊烤肉」，獨家的國產豬五花三吃和專人代烤服務備受好評，即日起至6／13在王品瘋美食APP大方撒券，6月底前憑券消費套餐，就能用99元將韓式熱鍋升級為「元祖馬鈴薯龍骨鍋」。同時推出以原味燒酒、韓系啤酒和可樂組成的「苦盡甘來燒啤組」，優惠價249元，讓平時壓力山大的學生相約親辜們大口吃肉、暢快飲酒。

【工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康】