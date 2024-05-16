《通網股》2024臺灣資安大會 中華電建構「韌性網路信任資安」

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【時報記者王逸芯台北報導】「CYBERSEC 2024臺灣資安大會」如火如荼進行中，展出期間中華電(2412)分享多元資安解決方案，從側翼攻擊、Zero-Day漏洞、端點防護、邊界防禦、資安監控等不同面向，提出企業資安防護的整體因應對策。

中華電董事長郭水義強調，中華電一直以來以建構「韌性網路信任資安」為使命，除了建設綿密的海纜陸纜、中高低軌衛星、微波等多元網路提高通訊韌性，也積極致力於提供安全、可信任的資安服務；此外，中華電持續推出自主研發的整體資安服務，以最嚴謹的零信任架構，協助企業提升資安防護能力，達成捍衛數位國土的政策，內外兼顧，成為台灣全民資安的強力後盾，達到企業數位平權；最後，中華電信集團積極將資安業務推廣範圍拓展至海外，讓台灣自主研發的資安產品逐步站穩全世界，以戰艦之姿，航向全球資安市場。

為協助政府與國內企業共同提升資安防禦能量，讓更多機關團體和企業了解中華電資安整體解決方案，中華資安國際在大會CyberLab課程中參與了兩項主題。其中「入侵你家的方式(應該)都點得到」課程，從攻擊者的角度出發，探索如何透過社交工程竊取Office 365驗證資料，同時實測2024年最為熱門的Outlook 2016漏洞，理解如何利用這些漏洞實現RCE遠端程式碼執行，分享企業在面對這類攻擊時應該採取的防禦手段和策略。

展出期間中華電也分享豐富完整之資安解決方案，從側翼攻擊、Zero-Day漏洞、端點防護、邊界防禦、資安監控等不同面向，提出企業資安防護的整體因應對策。