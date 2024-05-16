迎戰暑假熱浪 COZZI Blu和逸飯店桃園館推出三大親子玩樂假期

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超前部署搶暑期旅遊熱商機，COZZI Blu和逸飯店桃園館針對不同客群打造多項夏季限定住房專案，「前進海洋 探索逸遊」住房專案，入住就送吉祥物玩偶噗噗、魟魟，夏日入再加碼送星級精品魚兒茶包、Blu Night 周邊商品及星級眠旅航程折價券。結合台灣第一間巧虎夢想樂園推出的「巧虎FUN電GO－暑期限定！FUN大好禮」住房專案，享有早餐、巧虎夢想樂園門票之外，再加碼送專「暑」於你好禮兌換券，每晚7,000元起。

COZZI Blu和逸飯店桃園館獨家推出「前進海洋 探索逸遊」夏日假期住房專案，入住星級飯店即贈獨家吉祥物玩偶噗噗、魟魟、與Blu Night 周邊商品，及Cabin Zone 親子手作活動。夏日入住，再加贈魚兒茶包，金魚造型茶包有著「香檳」般的紅茶香氣，入口清甜順口。另外，每房再贈Blu Night星級眠旅航程折價券500元，12月31日前預訂Blu Night星級海洋眠旅「宿海奇遇」早鳥優惠專案或「島嶼夢遊」可折抵乙次。

COZZI Blu和逸飯店桃園館結合台灣第一間超人氣的巧虎夢想樂園，6月20日至8月31日評再度推出「巧虎FUN電GO－暑期限定！FUN大好禮」住房專案，每晚7,000元起，入住贈巧虎夢想樂園門票之外，更加碼贈專「暑」於你好禮兌換券，於樂園領取獨家系列商品，和巧虎一起開心唱跳，在樂園盡情跑跳動腦體驗，任由寶貝們盡情放電玩樂。

海洋主題客房緊扣著海洋生態主題，Xpark水族館及巧虎夢想樂園在飯店隔壁也是特色之一，即日起推出「暑假逸童玩雙園」三天兩夜住房專案，入住即依房型贈送巧虎夢想樂園及Xpark門票，可暢玩全台首間巧虎夢想樂園及暢遊全台最潮的Xpark海底世界，另再加贈500元的餐飲抵用券，可於和逸飯店桃園館內任一餐廳使用，套裝價格15,000元起，適合親子出遊。另外，COZZI Blu和逸飯店桃園館即日起至5月31日前預訂「初夏樂遊Flash Sale」快閃住房專案，每房最低只要4,800元起。