佳能飆漲停刷14年新高 4月以來漲幅翻倍 2萬張排隊等買

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光學廠佳能首季營運由虧轉盈，歸屬母公司業主淨利1.53億元，EPS 0.53元，公司指出本季至下半年客戶力道增強，今明年展望樂觀，加上法人看好切入AI機器人供應鏈，激勵股價量價齊揚，今日（16）出量攻上漲停56.3元，創下14年新高，截至10點前仍有近2萬張排隊掛買。

佳能首季營收12.6億元，創近5年同期新高，年增35.5%；毛利率27.66%，年增6.22個百分點；營業利益4782萬元，較去年同期轉盈，連續三季營運改善；受到匯兌收益等業外挹注，單季稅後淨利1.52億元，季增264%、年增328%，EPS 0.53元，較去年同期虧為盈。

佳能法說會上指出，受惠車載、邊緣運算推升營運動能，下半年訂單能見度高，營收、獲利將同步看增，預估下半年將優於上半年，今年成長率由原先個位數百分比，提升至雙位數。海外佈局方面，因應美中貿易戰將擴大對越南投資，預計北越廠將在第3季量產，未來1~2年越南占比將上看40~50%。

此外，佳能2、3年前切入機器視覺，應用在工業生產上，被看好成為AI機器人概念股，股價自4月以來強漲，以今日高點漲停價56.3元計算，累計漲幅超過112%，外資昨日轉買3,247張。佳能去年EPS 0.96元，擬發放現金股利0.9元，最新現金殖利率約1.7%。