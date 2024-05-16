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陸點名嚴懲我5名嘴 鄭文燦回應了

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對於大陸表示將嚴懲台灣五名嘴及其家屬，行政院副院長、候任海基會董事長鄭文燦16日表示，不利於兩岸發展的任何做法，會傷害兩岸之間的互動。

鄭文燦16日在行政院會後受訪時做出上述表示。鄭文燦說，任何有助於兩岸更和平、更對等、更善意的方向，我們會給予支持，但是不利於兩岸發展，而且不符合自由民主原則的任何做法，是傷害了兩岸之間的互動，這些做法在台灣是不容易得到支持的。

鄭文燦說，希望大陸能夠秉持著互相尊重、善意對等的方向來走，這還是大的方向。

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