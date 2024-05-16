《國際金融》企業財報樂觀 歐股創新高 德法股市齊登頂

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三收盤創下歷史新高；此前投資人對於英國的益百利(Experian)和德國商業銀行(Commerzbank)強勁財報表現感到欣慰，此外美國降溫的通膨數據，也讓利率敏感的股票獲得提振。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.06點或0.59%，為524.71點，創新高，盤中也創下525.2點新高。同時之間，德國DAX指數和法國CAC 40指數也收在歷史新高水準。

歐企財報表現讓人振奮，協助歐股在本月上漲，並趕上美股表現。Stoxx 600指數今年以來上漲9.5%，幾乎趕上美股基準的標普500上漲10%漲幅。

對利率敏感的房地產股和科技股分別上漲3.6%和1.1%，此前公布的數據顯示，美國上個月CPI漲幅低於預期，加大了市場對聯準會今年加息兩次的押注，同時也讓市場認為歐洲央行可能加大降息腳步。

SG Kleinwort Hambros策略師Thomas Gehlen指出：「歐洲央行說，他們不依賴於聯準會，但是他們肯定會注意到聯準會情況，並且(聯準會)印鈔票會給他們(歐央)更多彈性，特別是他們在年底時會考慮第三次降息」。

在財報表現方面，益百利大漲8.1%，並給基準指數帶來最大提振，稍早該企業徵信與決策分析公司公布樂觀的年度本業營收成長預期。

在公布第一季核心獲利高於預期之後，波蘭的郵政銀行上漲6.2%。

德國商業銀行大漲5.1%，成為漲幅最大的銀行股，此前該行公布了十年來最強季度獲利，表現超出預期。

家樂福股價下跌4%，稍早摩根大通將該法國超市的評級從「中性」下調至「減持」。

在數據公布方面，歐元區公布第一季GDP增長率第二次估值，為季增0.3%，並從第四季的萎縮0.1%當中復甦。其中西班牙的表現優於整個地區，成長了0.7%。

歐元區第一季就業人數為季增0.3%，持平於前一季表現。