《國際經濟》日上季GDP難看 打亂升息步調

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到消費疲弱以及外部需求不佳的影響，日本經濟今年第1季出現萎縮狀態。至於去年第4季的GDP經過修正後，還是維持0.4%沒有改變，故也給日本央行出了一道難題，利率正常化的時間點恐怕將會延後。

日本政府16日表示，今年1到3月的經濟成長率初值，季增年率為負2%，較預估值負1.5%還要低。另外，也代表日本上季GDP季減0.5%。其中，對經濟成長有一半貢獻度的民間消費，首季減少0.7%，已連4季下滑。

經濟學者認為，日本GDP會在第1季跌到谷底，新年的能登大地震，以及豐田汽車子公司大發停產都是主因之一。不過，受到加薪的激勵，第2季基本上會反彈，雖然服務業的復甦力道可能會有雜音。

日企雖然在上季賺不少，但對未來存疑下，資本支出反而減少0.8%。同時，出口減掉進口的外部需求方面，也下降0.3%。日本政府希望第2季期間，公司都能幫員工加薪，外加減稅的刺激下，民眾能大舉消費。

日圓大幅走貶，已經來到1990年以來最低水位，日本趁機大賺觀光財，但一般日本人卻苦不堪言，生活成本大幅增加下，花錢也變得更加謹慎。分析師預估，日本GDP首季表現不好，日本央行可能暫時也不會有升息的規劃。