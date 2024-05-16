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最難訂位餐廳＋1！饗賓新品牌「旨醞」 5／17開放訂位 5／21試營運

  • 工商時報 姚舜
饗賓餐旅集團第11個餐飲品牌「旨醞」鐵板燒，將於5／17開放訂位、5／21試營運。圖／饗賓餐旅集團提供
饗賓餐旅集團第11個餐飲品牌「旨醞」鐵板燒，將於5／17開放訂位、5／21試營運。圖／饗賓餐旅集團提供

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饗賓餐旅集團第11個餐飲品牌「旨醞」誕生，插旗新莊宏匯i-Tower 38樓的首店，5月17日上午10點起開放訂位，5／21日起試營運，預料將成為繼「饗 A Joy」後，成為「最難預約訂位鐵板燒」之一。

「旨醞」總坪數達198.09坪，設有60席座位及三間包廂，賓客走進溫暖拱型紅磚廊道，宛如穿梭汩動時光，而踏進「旨醞」眼前又豁然開朗，壯麗天地美景盡收眼底。隨著日落光影變化，「旨醞」的日與夜是截然不同的氛圍，從燈光裝潢到食材器皿，每一處細節都呈現低調的奢華與用心。在這個空間中，不僅能享受到頂級美食，也能體驗到一場視覺與味覺的雙重盛宴，讓用餐成為一段精緻的感官旅程。

「旨醞」的午餐時間為11點半至下午2點半，定價2680元＋10％，晚餐時間為晚上6點至9點，定價3280元＋10％，5月17日上午10點起開放訂位。

「旨醞」品牌概念標榜時光能醞釀美味，猶如人生片段千種滋味，無論極罕珍味抑或日常美味，都將於「旨醞」，荏苒演化嶄新風味。同時以時光佐味、慢釀醞味，打破空間與時間的疆界，組合出超越思維的美味。

「旨醞」並強調，顛覆食材既有印象，揉合食材的現在與未來，鐵板上生動的每一幕，都在讚嘆食材本質與珍貴之味。菜單設計以人生高潮迭起為料理主軸，以鮮動人，悉心挑選八珍稀品，直送港灣奢華活海鮮，挑選美國、日本頂級牛肉，讓茶酒與佳餚共舞，盼讓賓客於塵囂之上，細品人生。

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