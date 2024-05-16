房市做死無人倖免？　專家：「這件事」錯了害慘首購族

內政部日前針對私法人購屋再度祭出限制，為了防止公司以購買員工宿舍為由購買豪宅，預告新規將有三大限制，包括只能買成屋、不得買豪宅，且公司須成立1年、員工人數最少為5人，希望能防堵私法人購屋亂象。然而看在專家眼裡，恐怕只是另一個錯誤政策。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書上撰文表示，目前房市調控措施正應驗了「不做死就不會死」這句話，一般民眾或許會覺得限制企業行號買豪宅有理，但實際上是否真能藉此達成居住正義？何世昌卻直言，業內人士心知肚明，市場機制並非一般民眾所想，「因為豪宅與一般住宅價格早已脫勾、連動效應極低」。

何世昌舉例，如果把市場資金視為一場洪水，洪水從上游宣洩至下游，而下游有好幾座村莊，A村名字叫豪宅、B村名字叫換屋房型、C村名字則是小宅。立委、官員的做法是祭出限制私法人購屋在A村築起高堤，不讓一滴洪水進入；央行做法是用限貸令把A、B村同時圍起來，不讓水跑進去。

但結果卻造成所有的洪水全都衝進C村，C村被資金洪水淹個底朝天，全村人無一倖免。這正是目前大眾所看到的市況，不僅小宅市場漲翻了天，由於A村、B村的村民沒事幹，於是跑到C村趁火打劫，「原本該買豪宅不買了，原本想換屋的人不換了，索性蜂擁去買小宅，導致小宅單價一路飆車不回頭」。

何世昌表示，幾年下來，小宅房價不僅狂漲，甚至還賣到缺貨，而大多數民眾的購屋負擔有降低嗎？其實市場已經給出答案，然而立委、官員、民眾都沒意識到錯誤，他直言：「立委、官員解決的是政治問題，但遺留更多未解的市場問題，將由各位購屋族來承受」。