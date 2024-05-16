《金融》存股族最愛海外股票ETF 3檔再創新高價

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【時報記者任珮云台北報導】近年來，ETF市場蓬勃發展，除了台股ETF相關商品外，台灣掛牌的海外股票ETF也因為以新台幣就能輕鬆一次打包海外優質標的，深獲存股族青睞。根據證券交易所4月定期定額戶數統計排行，共有5檔海外股票ETF入列，包括:統一FANG+(00757)、富邦NASDAQ(00662)、元大S&P500(00646)、國泰智能電動車(00893)、富邦越南(00885)等。

今早00757盤中站上81元，00662站上77元，00646站上53.2元，3檔美股高科技ETF均再改寫發行以來新高價。

上述ETF中，統一FANG+(00757)的定期定額戶數已達11,526人，今年以來增幅超過8成。00757追蹤的FANG+指數精準搭載AI相關題材，包括AI王輝達（NVIDIA）、雲端王亞馬遜、市值王微軟、網通晶片王博通、雲端運算大廠雪花等科技天王。其淨值快速成長，僅費時5年多即在60檔海外股票ETF中躍居淨值王，近日更突破80元創下歷史新高。這使得00757的存股人氣迅速攀升，自2023年8月以5,173人入榜定期定額戶數排行榜以來，增長幅度達1.2倍。

值得注意的是，00757重量級成分股輝達、雪花將於5月22日發布財報。同時，今年的COMPUTEX 展將於6月4~7日舉辦。輝達執行長黃仁勳將再次來台，於COMPUTEX之前發表主題演講。此外，輝達也將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。COMPUTEX 展將涉及全球AI上下游包括：雲端伺服器、雲端運算到網通晶片的神經，預期FANG+指數可望優先受惠。透過定期定額、停利不停扣兩大原則投資00757，投資者不僅可擁抱所有AI巨頭，還可享受AI長線向上趨勢的多頭盛宴。