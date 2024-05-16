《美股》消息面：防中 美又出3招；美元、債息重挫 金價大漲

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周三表示，聯準會需要仔細觀察經濟以了解目前的政策利率是否足夠具限制性，聯邦公開市場委員會（FOMC）可能需要一段時間才能確定通膨走向，進而決定是否降息。

●美國財政部公布，3月外國持有之美國公債金額增加1199億美元，至8.09兆美元，創下歷史新高。中國減持美國公債76億美元，至7674億美元，創下2010年1月以來新低，並為連續第三個月縮減部位。日本仍是持有最多美國公債的國家，3月增持199億美元，至1.18兆美元，為連續第6個月加碼。

●美國眾院委員會以壓倒性多數表決通過《生物安全法案》，將限制美國當地藥廠和醫療保健公司對藥明康德、華大基因等中國生化企業的依賴。這項法案仍待參眾兩院全體表決通過，並交由拜登總統簽署才能完成立法。

●美國商務部長雷蒙多宣布，基於國家安全考量，該部門將在今年秋季就中國連網車的管理規範發布建議。美國總統拜登今年2月簽署行政令，要求商務部評估相關事宜。雷蒙多周三出席參院聽證會時表示，從中國進口的連網車上安裝數以千計的感應器和晶片，車內軟體可將車上及車輛週遭的環境資訊發送出去，對美國國家安全構成極高的風險，因此有需要採取行動。

●包括美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內、4名來自民主共和兩黨的參議員呼籲拜登政府盡快撥款至少320億美元，推動非軍事化的生成式AI技術研發，以維持美國的領先地位，避免遭中國趕超。舒默透露國會正在討論在國防方面的AI研發撥款，目前雖然未有定案，但涉及金額應該相當龐大。

●堪薩斯聯準銀行公布，今年的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會訂於8月22日至24日舉行。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少250.8萬桶，遠超出市場預期的減少54.3萬桶。汽油庫存減少23.5萬桶，市場預期為增加53.7萬桶。餾分油庫存減少4.5萬桶，市場預期為增加82.4萬桶。上周原油進口量增加10.8萬桶/日。煉廠產能利用率上升1.9個百分點。

●全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國5月NAHB房市指數為45，低於市場預期和前月數據（均為51）。

●美國勞工部公布，4月消費者物價指數（CPI）年漲3.4%，較3月份的年漲3.5%放緩，並符合市場預期。4月CPI月漲0.3%，低於3月份的月漲0.4%和市場預期的0.4%。排除食品和能源價格的核心CPI年漲3.6%，較3月份的年漲3.8%放緩，符合市場預期，並創下3年來新低。4月核心CPI月漲幅從3月的0.4%放緩至0.3%，符合市場預期，並為半年來首次降溫。

●美國商務部公布，4月零售銷售額與3月持平，低於3月份的月增0.7%和市場預期的月增0.4%，因汽油價格上漲，排擠了其他項目支出，顯示消費者支出正在失去動能。排除汽車和汽油的零售額月減0.1%，市場預期為月增0.2%。在13個零售類別中，有7個的銷售額下跌，反映高利率和債務增加使消費者對支出變得更為謹慎。

●紐約5月製造業指數從4月的-14.3進一步降至-15.6，且比市場預期更為惡化。該數據顯示製造業活動已經連續第6個月處於萎縮（零以下）。

●數據顯示美國通膨重拾下跌趨勢，周三美元、美國公債殖利率下跌，金價大漲。美元指數一度跌0.67%，報104.31。日圓一度急升1.11%，報154.69兌一美元。美國10年期債息曾急跌10.33個基點，報4.3361%，創下近一個月新低。對利率更敏感的2年期債息跌10.78個基點，報4.7068%。紐約期金收漲1.5%，報每盎司2394.9美元。現貨金收漲1.19%，報2386.01美元，創下近1個月新高。市場數據顯示投資人押注聯準會9月降息25個基點的機率超過80%。

●雖然國際能源署（IEA）下修需求預測，但美國經濟情勢與油品庫存數據都反映原油需求樂觀，周三國際油價先跌後升，紐約期油收漲61美分或0.79%，報每桶78.63美元。倫敦布蘭特期油收漲37美分或0.45%，報每桶82.75美元。