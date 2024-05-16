無需EUV 中芯能製作５奈米晶片？美媒曝關鍵

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大陸晶圓代工巨頭中芯國際在繼去年為華為Mate 60 Pro提供7奈米晶片後，今年又傳出將為華為生產5奈米晶片，而且製程中無需使用ASML的EUV光刻機，令美媒大感驚訝。

據美國科技媒體PhoneArena報導，華為在2020年發表支援5G的旗艦機系列Mate 40 Pro/Pro+搭載麒麟9000應用處理器 （AP），不過，同年美國實行出口禁令，禁止將含有美國技術的半導體產品與服務提供給華為；2023年8月，華為再度推出支援5G的Mate 60系列，內建的麒麟9000S晶片採用中芯的7奈米製程，震驚全球。

但其實中芯製造的晶片仍比世界頂尖級晶片落後好幾個世代，原因在於美國和荷蘭政府聯手禁止中企購買由ASML製造的微影設備極紫外光（EUV）曝光機，而這是製造使用7奈米以下節點的晶片所必需的設備。

華為今年4月開賣Pura 70系列，採用更多陸製生產零件，顯示大陸在高階晶片自主生產已取得不小的進展。諮詢公司TechInsights拆解Pura 70系列，發現其採用由中芯國際7奈米N＋2製程生產的麒麟9010晶片，這是麒麟9000晶片的更新版本，也突顯中芯有製作高階晶片的潛力。

根據《韓國商業報》報導，中芯似乎能夠使用在實施禁令之前購買的舊浸潤式DUV（深紫外光）機台來製作5奈米晶片，這對中芯和華為來說都是一件大事，因為它能使後者更接近3奈米製程，將為2025年華為的旗艦機提供動力的尖端晶片。

除中芯可能很快提供5奈米晶片的消息外，同樣令外媒震驚的是，中芯在今年第一季躍升成全球第三大晶圓大工廠。晶圓代工全球第一的廠商是台積電，第一季銷售額達185億美元，其次是三星，銷售額為35億美元，中芯為第三，銷售額是17.5億美元。