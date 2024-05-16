新一輪AI大戰來襲 半導體ETF續飆！

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AI股點火，台股16日早盤一度漲逾300點，來到21,475點，加權指數再創新高。法人表示，ChatGPT-4o，是生成式AI跨入新紀元開始，讓人類擁有個人AI助理邁向一大步，背後牽涉到的AI算力、高速運算等商機，再次點燃半導體ETF投資熱，今年以來新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益（00927）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）漲幅皆逾10％。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，5月全球AI驚喜話題不斷，除蘋果將有機會推出具ChatGPT技術的AI-iPhone手機外、OpenAI於5／13最新推出ChatGPT-4o，強調是速度更快、效能更強的多模新模型，且開放給免費用戶使用，Google I／O大會即將在當地時間15日展開，旗下Gemini也同樣強調多模態的能力，看出新一輪生成式AI大戰強勢來襲，未來AI應用新商機將不斷冒出來，最直接受惠的首推台灣半導體供應鏈，由AI帶動的業績題材不斷噴發。

詹佳峰強調，目前台股看好下半年AI應用新熱潮、以及高速運算需求將呈爆發式成長，預計AI晶片、AI手機、AI PC等3大邊緣AI大商機，將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮，成為下半年台灣半導體產業成長的「芯」動力。

根據研究機構資料統計，全球AI半導體預估2020年到2028年的年均複合成長率（CAGR）達25~30％，主要來自未來ASIC自研晶片熱潮，自研晶片每年產業成長空間高於3成，另外，邊緣AI將是2024下半年到2025年的一大亮點，預計今年6月臺北國際電腦展，市場將會從去年焦點的AI伺服器相關，今年延伸到更多AI手機、AI筆電等新商機。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，從去年12月起，半導體產業完成庫存調整，開啟每3至4年新一波的產業週期上升循環；此外，2024年4月公布的庫存循環指數，更創下2021年12月以來新高，半導體產業月營收年增長續揚，為連續三個月正增長，顯示復甦力道強勁，可望推動良好的訂單循環，有利半導體相關產業的前景發展。

張圭慧認為，在半導體復甦周期到來、生成式AI技術擴散、庫存天數反轉等利多因素支撐下，半導體產業有望迎來雙位數擴張，建議投資人可伺機佈局半導體ETF，有機會參與新一波科技成長契機。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民指出，半導體產業揮別2023年的庫存調整期，進入2024年，在生成式AI和高效能運算（HPC）等應用推動，以及晶片在終端需求的復甦帶動下，加速先進製程和晶圓代工產能擴增，SEMI國際半導體產業協會公佈最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast, WFF），全球半導體產能繼2023年以5.5％成長至每月2,960萬片晶圓（wpm, wafers per month）之後，預計2024年將增速成長6.4％，突破3,000萬片大關。台灣一向為全球半導體生產重鎮，受惠相對明顯，資策會MIC預估，2023年臺灣半導體產業產值為3.77兆新台幣，展望2024年，預估產值將達4.29兆新台幣，成長13.7％，預期各次產業2024年將有一至二成的成長幅度，尤其IC設計族群後市相對看好。