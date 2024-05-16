《基金》21檔債券ETF明除息 4檔是月配

【時報記者任珮云台北報導】明(17)是五月債券ETF的超級除息日，27檔五月除息的債券ETF，有21檔將在明（17)日除息，當中有4檔月配ETF，分別為群益ESG投等債20+(00937B)、群益ESG投等債20+(00937B)、國泰10Y+金融債(00933B)、中信高評級公司債(00772B)中信高評級公司債和中信優先金融債(00773B)，另外17檔則全為季配型ETF，包括元大美債20年(00679B)、中信美國公債20年(00795B)、國泰A級公司債(00761B)等等，若想參與除息的投資人，今(16)日為最後買進日。

隨著市場期待後續降息，加上債券ETF在收益分配上亦屬穩定，故自去年下半年起，吸引投資人搶進卡位，以期掌握未來降息帶來的資本利得空間，也順勢建立穩健收益來源，再者，隨月配型債券ETF檔數增加，也提供投資人讓資金運用更為靈活的管道，其中又以00937B群益ESG投等債20+人氣最旺，無論是規模或受益人數的增長狀況，今年來都居所有債券ETF之冠，加上其上市以來配息金額穩定，連續四次的金額都一樣為0.084元，市場交投也相當熱絡，近5日平均成交量近13.25萬張，高居債券ETF之冠。

推估00937B之所以能聚集高人氣的理由有三，一為產品設計訴求符合市場所需，成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機；二為15元發行，入手門檻相對友善；三為上市以來配息金額穩定一致，讓投資人資金運用規劃上也相對不易受到影響。