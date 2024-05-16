《光電股》綠能儲能布局收割 錸德重返獲利軌道

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【時報記者張漢綺台北報導】錸德(2349)集團朝綠能及儲能佈局開始收割，子公司錸寶(8104)順利拿下雲豹14億元儲能櫃合約，鈺德(3050)旗下厚聚能源開發公司在太陽能系統等綠能業務亦持續高成長，加上高階光碟產品市佔率持續提升，錸德第1季營運重返獲利，隨著能源轉型成果顯現，錸德集團營運可望進入新成長期。

錸德集團積極以本業核心技術轉型，從本業的記錄型光碟演進至媒體事業、面板上游零組件、能源事業與文創娛樂等四大主軸，其中綠能及儲能部分，錸寶現為台灣少數能一條龍且大量提供儲能櫃整備、生產與維護的廠商，繼第1季公告子公司來穎、達振進行股份轉換，並推動上市櫃掛牌作業後，近日再下一成，與雲豹能源子公司－台普威簽訂儲能櫃供貨合約金額達14億元。

錸德表示，錸寶轉投資公司來穎，自2020年開始投入能源相關領域，逐年成長至2023年近20億元營收規模，產品橫跨國際級消費品牌產品、半導體用不斷電系統電池、交通用不斷電系統電池，到最近期的儲能櫃系統(10呎~40呎等不同規格)等，客戶亦遍及海內外市場，2024年5月與雲豹集團子公司台普威簽約合作，取得其案場儲能櫃系統訂單正式跨入國內大型儲能案場。

此外，錸寶2024/02亦公告計畫投入30億元儲能櫃案場的開發與運營，錸寶科技與來穎科技希望透過此次與雲豹子公司－台普威的合作，能打造一個台灣在地化且提供全面整合服務的儲能供應鏈。

在鈺德方面，鈺德於2018年10月投資厚聚能源開發公司，跨入太陽能系統業務，之後再整合錸德集團的錸洋科技，目前厚聚除在太陽光電產業增加公有及大型房地舍標租(已申請第一型電業，目標是持有單一案場2MW以上，以及第一型電業電廠為主，並可搭配儲能系統做光儲案場)，在太陽光電設置工程承攬方面，市場上大型資金方已漸要求EPC規模及資本額，厚聚有機會承攬大資金方EPC工程統包案，以代工代料方式參與EPC工程統包案。

在綠能與儲能轉型成果顯現，以及光碟本業高毛利光碟市佔率提升，錸德今年第1季稅後盈餘8199萬元，歸屬母公司淨利為1538萬元，重返獲利軌道，隨著綠能與儲能產品佔比提升，錸德集團營運成長可期。