5／16盤中熱門焦點股

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今（5/16）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）權值三王齊開趴 0050成分股近30檔漲逾1％

權值三王台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454）今（16）日同步大漲，至9點2半時，三檔個股就貢獻指數超過170點，推升加權指數大漲340點，一早高點21,491點與21,500點僅有一小步之遙，台灣50指數成分股約有30檔大漲1％～6％，權值股帶頭衝，扮演台股大漲功臣。

台股從上周五至今已連5日大漲，累計上漲約900點，而台積電就大概貢獻了480點，占比約54％。

權值股今天全面動起來，據統計，台灣50指數的50檔成分股除了光寶科、南亞科、中租-KY、緯創及廣達等較顯疲弱，緯維持在平盤或盤下之外，其餘多數維持上漲格局，更有近30檔上漲1％以上，智邦今天漲勢亮眼，大漲超過6％。

台積電今天續創高，股價穩步上揚，推升至855元大漲16元，漲幅1.91％，，聯發科今天股價重展攻勢，早盤攻上1,200元，大漲3.9％，鴻海在外資券商給出210元目標價與加碼評等後，股價一早也直逼180元大關，來到179元。緯穎昨天股價攻頂、市值排名衝上14名之後，今天股價與市值續創歷史新高，盤中高點一度來到2,680元、大漲超過3％；大立光今天股價出現復活上漲約3％，早盤高點為2,325元。

此外，航海王長榮及金控股今天都沒缺席，元大金、富邦金等今天都大漲約2％。

（工商時報 呂淑美）

（2）營收當靠山！京晨科無懼被處置 連4日漲停

安全監控系統股京晨科（6419），第一季EPS大賺3.92元，與去年同期相差197倍，也超過去年全年EPS 1.48元。有營收當靠山，即便現正遭到處置期間，今（16）日股價仍跳空漲停，而且已是連續4天攻上漲停板。

上市櫃公司第一季營收全數出爐，京晨科由虧轉盈，稅後純益5,152萬元，EPS高達3.92元，相較去年同期的EPS -0.02元，年增197倍，榮登台股成長王。京晨科日前公布4月營收為6,175萬元，年增211.66％。

京晨科從4月底以來股價飆漲，股價已翻倍，自5月10日起至5月23日10個營業日遭列為處置股，以人工撮合方式每5分鐘撮合一次，然在處置期間表現依舊強勢，連續4日漲停。

（工商時報 李正傑）

（3）盤中焦點股

1.台積電（2330）：昨夜ADR續漲2.39％，另德國晶片廠Q4動工、拚2027年開始投產，雖盤前傳出亞利桑那廠爆炸，但股價仍再刷856元新天價，市值突破22兆元。

2.攸泰科技（6928）：亞洲最大衛星舞台Satellite Asia揮軍謀商機，今以每股65元上市，剽悍大漲逾3成，引爆蜜月行情。

3.銘異（3060）：Q1轉盈，4月營收年增48.77％，晨盤亮燈觸頂寫波段高。

4.佳能（2374）：外資昨轉買超3247張，盤中再拉第2根漲停板，衝上56.3元改寫前高。

5.艾姆勒（2241）：短均揚升，無畏外資近4日連續賣超達2321張，盤初多頭重踩油門，放量飆上漲停54.2元，勇奪汽車類股量價雙冠王。

6.華晶科（3059）：機器人題材加持，外資連5日買超計2623張，盤初爆量直奔漲停43.9元，改寫2022年4月上旬來新高。

7.茂綸（6227）：機器人題材發酵，稍早閃現漲停價77.8元，逢高出現獲利了結，漲幅稍有收斂。

8.大宇資（6111）：進軍休閒博弈市場，出售遊戲IP盼年底完成，股價開高震盪反應。

9.力積電（6770）：遭MSCI踢出台灣指數成份股利空鈍化，盤初彈升逾3％，觸及季線。

10.士紙（1903）：月線有撐+台股攻高，盤初續彈約3％，領漲造紙股。

11.第一銅（2009）：周三指標期銅上漲105美元，觸逾2年新高，激勵股價盤初飆升逾7％，重返50關之上。

12.世紀鋼（9958）：首季EPS衝2.66元4年半高，加上政策題材加持，盤初彈升逾4％，重返250關之上。

13.宏旭-KY（2243）：昨外資終止連4賣、反手買超64張，適逢台股飆升攻高，股價直接跳空漲停鎖死在16.7元，漲停排隊買單逾千張。

14.世界（5347）：高通加快PMIC訂單轉出中國，拿下代工大單，吸引三大法人連4日買超，盤初股價漲逾3％、暫高見95.6元，改寫去年4月下旬來波段新高。

15.金像電（2368）：高毛利伺服器占比逐漸提升，外資開始進場布局，盤初觸及漲停215元。

16.台光電（2383）：三大法人齊偏多，銀彈備妥搭配基本面，漲幅一度逼近5％。

17.華通（2313）：投信開始布局，連三日打底未破，早盤多方開攻，拉高5％。

18.鴻海（2317）：低檔即見買盤卡位，搭配外資連3買12699張，一舉上跳創高，準備迎接180元。

19.旭隼（6409）：列入注意股不影響漲勢，大漲4％來到1700元，創一個月高價。

20.鼎固-KY（2923）：昨日爆量長紅K穩住市場信心，買盤湧進卡行情，早盤逼近漲停、創2021年6月新高。

21.華固（2548）：跌深整理底部墊高，利空已釋放加上大盤強勢，強彈逾4.5％。

22.弘塑（3131）：台積電CoWoS「金」題材，早衝高逾4.5％重返千金之列。

23.台燿（6274）：第一季稅後純益五季以上「季季增」，持續反彈上攻，上漲4％收回180元。

24.大飲（1213）：Q1財報會計師評「存在重大不確定性」，下市警報吹冷風，早盤走跌逾3％。

25.台灣精銳（4583）：Q1每股盈餘4.59元，4月營收亮眼，外資偏多加持，向上攀揚7％，挺進波段高。

26.桓達（4549）：台積電續創高，供應鏈歡呼，法人買超點火，連拉2根漲停，挺進9年高。

27.龍邦（2514）：4月營收為17.38億元，年增140.02％，晨盤強拉漲停，站上波段高。

28.藥華藥（6446）：布局規劃陸續到位，今年獲利看升，早盤股價衝上漲停388元。

29.矽力*-KY（6415）：看今年逐季增，下半年回到2-3成的成長表現，股價大漲8％。

30.富邦金（2881）：4月營收繳雙增好成績，三大法人敲進2.6萬張，股價彈升逾2.5％，站上波段高。

31.中視（9928）：每股淨值從7.21元跳增至35.36元，連拉2根漲停，重登半年線。

32.宏和（1446）：Q1淨利年增2366％，由虧轉盈，盤初股價漲逾3％。

33.南寶（4766）：三大產品線回溫，今年將重返成長軌道，激勵今日股價走揚。

34.藍天（2362）：首季EPS1.42元衝六年新高，外資連買點火，3根漲停後衝高3％，挺進10年高點。

35.智邦（2345）：矽光子CPO商機火熱，早盤爆量勁揚逾5％，跳上半年線。

36.達爾膚（6523）：Q1每股賺3.6元、擬配息2元，今早股價走揚逾5％。

37.上詮（3363）：矽光子再吸買盤，早盤放量走升約4.6％。

38.佳龍（9955）：國際金價上看2400美元，早盤止跌戰月線，漲幅逾6％。

39.橋椿（2062）：基本面佳、股價低於淨值，今早吸引買盤押寶，股價觸33元波段新高。

40.正新（2105）：第一季每股盈餘0.68元，後市看旺，股價再創本波新高。

41.華航（2610）：客運續旺，外資連二買，股價再創短高。

42.長榮（2603）：第一季每股賺8.14元，買盤重新進駐，股價續強。

43.鈺太（6679）：今年重回成長；車載打入美/歐系Q4出貨，短多延續。

44.瓦城（2729）：第1季每股盈餘2.52元，股價低檔整理。

45.中櫃（2613）：自結4月每股淨利0.07元，股價漲多拉回。

46.麗臺（2465）：美超微飆升15.8％，概念股開香檳，盤初一度大漲9％，攻克季線。

47.M31（6643）：4月每股盈餘1.22元，股價開高走低。

48.山富（2743）：Q1每股盈餘5.4元，今年看旺，股價再攻本波高。

49.聯發科（2454）：AI PC發功，獲土洋法人力挺，再創反彈高。

50.矽格（6257）：4月營收登19月高，前4月成長17％，股價登峰。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）抽到先賺2萬！攸泰科技掛牌上市 首日股價大漲3成

強固型移動解決方案領導品牌﹘攸泰科技（6928）16日掛牌上市，以65元開出，開盤股價大漲3成，最高價來到86.5元，開啟以全新進化之姿、挾衛星通訊及無人機雙強動能之勢，迎向鴻猷大展的未來。

攸泰科技近三年營收、稅後淨利持續創新高，2023年營收37.2億元，毛利率21.4％，營益率8.43％、稅後淨利率6.93％，毛利率、營益率、稅後淨利率皆持續成長，2023年交出「三率三升」佳績。攸泰科技的競爭優勢在於研發與製造實力、系統整合能力、和全球服務及後勤支援能力，預計今年在衛星、自有品牌及海事的耕耘將能收穫豐碩。其中，攸泰科技的衛星相關業務，及自有品牌RuggON的無人機，將為主要增長動能，今年營運表現有望超過去年。

（中時 黃琮淵）