腸病毒高峰來了！7個月男嬰重症 併發「腦幹腦炎」

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腸病毒高峰將近，疾管署今天公布國內新增1例腸病毒重症個案，北部一名7個月大男嬰4月底發燒、頭部、軀幹搖晃及肢體不協調等症狀，就醫發現有喉嚨潰瘍及紅疹，診斷腸病毒感染，檢查有腦幹腦炎徵象，通報檢驗為克沙奇A2型，經治療後症狀改善，已出院返家。

國內正處腸病毒流行期。疾管署今天表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部7個月大男嬰，4月底因出現發燒、頭部、軀幹搖晃及肢體不協調症狀，就醫發現有喉嚨潰瘍及紅疹，懷疑有泡疹性咽峽炎及中樞神經併發症，遂轉診並收治住院，經診斷為腸病毒感染，檢查有腦幹腦炎徵象，通報檢驗後確認感染克沙奇A2型併發重症。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，籲請家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，當兒童生病時，應在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒重症病例，分別感染克沙奇A2型及A10型，皆為未滿1歲幼童，與去年同期病例數（3例）相當。目前處腸病毒流行期，且近期疫情呈持續上升趨勢，研判國內疫情傳播風險上升；另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，目前除腸病毒A71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可供預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握黃金治療時間。