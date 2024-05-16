繳稅季小資省錢術！ icash Pay攜手7-ELEVEN推回饋

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繳稅季讓不少民眾都感受到荷包縮水的壓力，愛金卡公司旗下icash Pay愛金付攜手7-ELEVEN推出「icash Pay超值五六日」滿額優惠活動，方便民眾就近補給日常需求，也能精打細算省荷包。

icash Pay表示，自5月17日起，連續三周的五六日（5／17～5／19、5／24～5／26、5／31～6／2），逾6,900家7-ELEVEN門市購買12大指定類別商品，結帳時選用icash Pay，單筆消費每滿250元立折25元，還能疊加銀行優惠，回饋賺更多。

icash Pay綁定10大指定銀行信用卡或帳戶於7-ELEVEN實體門市單筆消費滿150元，加碼贈10％OPENPOINT點數回饋（每戶每月回饋上限100點，各銀行分別計算）。

另，隨夏季到來，icash Pay愛金付瞄準高溫手搖飲店商機，攜手兩大人氣手搖品牌「迷客夏」及「萬波島嶼紅茶」推出最高回饋20％優惠活動。

icash Pay即日起宣布與知名手搖品牌迷客夏線上點餐合作，串連支付場景，擴大用戶版圖，為慶祝品牌合作上線再祭好康回饋，5月15日至6月16日，icash Pay於迷客夏迷點線上點餐單筆消費享15％ OPENPOINT點數回饋（每戶每週回饋上限40點），購買夏日康波系列新品（粉綠豆鮮奶冰沙、鳳梨康波綠／青、夏日莫西多）額外加碼5％ OPENPOINT點數回饋（每戶每週回饋上限10點）；5月17日至6月16日期間，於萬波島嶼紅茶使用icash Pay消費即享20％OPENPOINT點數回饋（每戶活動期間回饋上限40點）。

icash Pay也針對新用戶持續推出最高100％回饋活動，首筆消費就讓icash Pay 愛金付幫你付。6月30日前，成功註冊成為icash Pay新戶，當月不限通路首筆消費即可獲得100％ OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限100點），還能同享其他活動優惠。