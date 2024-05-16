郭智輝稱核能為乾淨能源 經濟部稱：非核家園政策不變

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針對準經濟部長郭智輝在拜會國民黨立委時，提及「核能為乾淨能源」，經濟部16日發布新聞稿表示，立委詢問核能是否為綠能時，郭是依照國際標準說明，核能不是綠能，而是乾淨能源。經濟部強調，台積電、鴻海等企業加入的RE100綠電，確實並不包括核能；政府邁向非核家園的政策沒有改變。

經濟部強調，政府對於非核家園的目標不變、發展綠電的努力不變。目前《環境基本法》第23條中明定，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，因此政府邁向非核家園的政策沒有改變。同時考量國內供應鏈對於綠電的需求，將於2030年時達到首波高峰，不管是需要初步達到RE30（綠電三成）的目標，或是高階製程需完全使用綠電，都有急迫需求，所以經濟部也將綠電視為產業出口的必要生產要素之一。

至於國內有許多對於核能延役倡議，經濟部指出，國內對於核電廠的使用期限、何時除役等，法律都有規範，作為行政機關，經濟部的態度就是依法行政，若國會對於修法的後續不同討論，經濟部表示尊重。

經濟部補充，依照國際能源總署與美國能源部考量減碳的效力，對於「乾淨能源」的定義範圍較廣，在電力方面包括再生能源、採用 CCUS 技術的化石燃料發電、核能、電池儲能等都在其中；至於國內大廠響應參與的RE100倡議，其所定義的綠能則未包括核能發電。