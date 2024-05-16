接招合唱團確定高雄開唱 陳其邁笑：許願成功！

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高雄蔚為演唱會之都，日本搖滾天團ONE OK ROCK 9月、接招合唱團11月相繼到高雄開唱。高雄市長陳其邁今（16）日笑說，不同粉絲到他臉書一直許願，真的也是很困擾，因為難度愈來愈高，像最近大家一直在談的美國流行天后泰勒絲，「坦白說我也很想趕快邀請泰勒絲來」。

陳其邁臉書連日來曝演唱會喜訊，「荷包準備好了？」日本搖滾天團ONE OK ROCK，9月21日和你高雄見，成名曲The Beginning在YouTube有2.1億次觀看，專輯每發必上日本Oricon排行榜。高雄是這次巡迴海外首站，歡迎全球樂迷一起熱血！下半年，還是要繼續嗨爆高雄世運主場館。

陳其邁昨天臉書PO文表示，是誰許願「接招合唱團」？許願成功！Take That的IG和臉書限動，發布最新巡迴場次，締造許多輝煌紀錄，帶動90年代男孩團體炫風，11月16日和接招合唱團在高雄流行音樂中心見！

陳其邁今受訪時表示，9、10月還是會有很多團體到高雄，市府會做好招待，會讓所有粉絲來到高雄都有愉快假期，「只是說不同粉絲到我臉書一直許願，真的也是很困擾，因為難度愈來愈高」，像最近大家一直在談的泰勒絲，坦白說他也很想趕快邀請泰勒絲來，但還是要各種條件配合，「我們會繼續努力，讓所有粉絲美夢成真」。

陳其邁說，像ONE OK ROCK也是他非常喜歡的團體，「我真的很想去，連我也起心動念要趕快預約搶票」，所以大家要聽演唱會真的要提早，而Take That也不錯，雖然票比較少，但真的也是值得去看。