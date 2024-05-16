報稅季荷包止血大作戰！開展餐飲集團超豪邁優惠懶人包公開

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開展餐飲集團搶報稅季餐飲商機，旗下兩大餐飲品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排公開超豪邁優惠懶人包，標榜以三大戰術為荷包止血，攜手亞洲跨境設計購物平台Pinkoi祭出「畢業季限定套餐」、「520告白季快閃折扣」，還有「單店限定餐點買一送一」等。

時序進入夏天，畢業季也悄悄來臨，TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排共同響應亞洲跨境設計購物平台Pinkoi畢業季主題活動「再見吧！畢業的100種遺憾 」，5月14日至6月5日推出期間限定「畢業不遺憾套餐」，精選包含TGI FRIDAYS全新菜單「塔可有派對」在內的雙品牌人氣餐點，帶來誠意十足的四人套餐，並附贈Pinkoi品牌貼紙活動期間，消費者在Pinkoi App購物結帳時輸入菜單上的祕密折扣碼，消費滿550元現折50元，挑禮物或選紀念品都好用。

Pinkoi會員到店用餐出示Pinkoi APP畫面，即可免費兌換來店禮餐點，非會員也免擔心，至Pinkoi畢業季主題活動頁領取優惠序號，綁定開展餐飲集團LINE官方帳號立刻領取兌換券，6月底前至TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse消費滿額就送指定餐點。5月14日起雙品牌同步啟動謝師宴專案，提供每人550元起的客製化餐點選擇，無論是想要感謝老師的照顧、或與多年同窗留下珍貴回憶，開展餐飲集團都能滿足。

TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出「520告白季一日限定優惠」，至全台TGI FRIDAYS餐廳點購紐約牛排，立即加碼贈送價值410元的凱撒沙拉一份，加價70元還可升級為雞肉凱撒沙拉。Texas Roadhouse520當日點購6oz.火烤德州牛排，搭配固定配菜奶油玉米與軟性飲料一杯，只要520元就吃得到，飲料還可無限續杯。

夏日一向是餐飲業旺季，開展餐飲集團陸續推出單店優惠活動，力拚買氣旺上加旺。5月21日高雄SKM Park餐廳率先起跑，祭出平日限定超值雙人分享餐，開胃菜、沙拉、主餐、飲料及甜點一個都不少，售價1,500元。

緊接在後的是消費者最喜愛的招牌餐點買一送一，TGI FRIDAYS台中英才餐廳6月起強推「週末歡肋在英才」，每週日出示指定畫面即享炭烤豬肋排買一送一，份量和爽度一起加倍！好康還沒完！Texas Roadhouse台中店6月每週五，身分證或生日當中有數字「6」的消費者，到店用餐出示證明可獲得特定餐點6折，竹北店廣受好評的VIP限定16 oz. 肋眼牛排雙人餐特價2,400元優惠，6月起加碼至一週兩次於每週三、週五晚上舉行，再享指定配菜吃到飽與軟性飲料99元加購折扣。