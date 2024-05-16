AI伺服器成吸金利器！大摩喊加碼 戴爾噴11％創新高

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摩根史丹利（Morgan Stanley）看好AI伺服器需求強勁，預期戴爾（DELL）營收將大幅增長，因此將其目標價上調近19%至152美元，並將其視為首選股。受此消息激勵，戴爾股價大漲11%，市值首度突破千億美元。

根據《CNBC》報導，摩根史丹利分析師Erik Woodring在最新報告中指出，市場對AI伺服器的爆發性需求將推動戴爾的銷售額顯著增長。他表示：「戴爾的AI伺服器比其他OEM更具競爭力」，並預期在2025財年，戴爾的AI伺服器收入將達到約100億美元。

戴爾與輝達（NVIDIA）也保持緊密合作關係。輝達CEO黃仁勳在3月的GTC大會上表示，「所有在開發聊天機器人和生成式AI的人，都需要一個AI工廠」，並強調「沒有人比戴爾更擅長為企業建立大規模的端到端系統」。

Woodring在報告中寫道：「輝達GPU的出貨量和AI伺服器的產量幾乎呈指數級增長，因此很難確定確切的成長率」。然而，他對戴爾的業務前景充滿信心，主要原因包括對AI伺服器的需求增強，以及預期戴爾的市場佔有率將不斷提升。

此外，Woodring還指出，個人電腦產業將再次成長，這對戴爾也是利好消息。他說：「我們仍然看好PC市場的復甦，因為我們不僅在最近的CIO和VAR檢查中看到了升級/更新的需求，而且還觀察到近幾個月ODM產量的提升。」

戴爾在今年以來的股價漲幅已接近100%，成為AI浪潮下的受益者之一。儘管如此，其漲幅仍低於競爭對手美超微（Super Micro Computer）的233%。專家認為，在AI和PC市場的利多因素持續發酵的情況下，戴爾有望趕上美超微。