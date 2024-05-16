《盤中解析》權值三王鼎立 挑戰21500點新高

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【時報記者莊丙農台北報導】美國通膨有降溫跡象，美債殖利率大跌，降息吹起降息風，美股三大指數創新高，台股也在台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)三大權值股領軍下，搭配航運股續強表現，指數刷新高度，盤中一度突破21500點，預估成交金額5400億元。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民指出，美國4月整體消費者物價指數（CPI）月升0.3％，年升3.4％，增幅都比3月小，核心CPI年增幅更創3年新低，顯示通膨下滑趨勢在第1季中斷後，於第2季初恢復走下坡，支持金融市場對聯準會（Fed）下半年降息的預期，另一方面，半導體大廠台積電及ASML對下半年以及2024年全年展望看好，激勵台股今日早盤再創歷史新高點。

黃鈺民表示，就類股表現來看，台灣IC設計動能值得留意，因為在非電子股進行補漲的同時，短期電子股漲多修正，反而逐步醞釀出較低的合理價位，尤其是前波一度漲多的一些台灣IC設計股，諸多波段修正的幅度都已不小，預期下半年後將成為進入旺季效應的主軸，更進一步，明年長線的產業趨勢成長動能將延續，建議優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。