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亞利桑那州廠傳爆炸1重傷 台積電回應了

  • 中時即時 柳名耕
台積電亞利桑那州晶圓廠在美國時間15日下午傳出爆炸意外，台積電表示不影響營運及工程進行。（圖／報系資料照）
台積電亞利桑那州晶圓廠在美國時間15日下午傳出爆炸意外，台積電表示不影響營運及工程進行。（圖／報系資料照）

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台積電亞利桑那州晶圓廠在美國時間15日傳出意外，外媒報導指出，1名現場作業人員重傷，台積電稍早指出，1名外包商清運司機查看硫酸清運槽車時發生意外，該事件不影響營運或工程進行。

台積電日前宣布將在亞利桑那州興建第3座晶圓廠，在美國時間15日下午傳出傳出爆炸意外，台積電表示，事故原因為進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院。

並強調，事故原因由當地消防單位調查，該意外事故不影響營運或工程進行。

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