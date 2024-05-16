美總統大選「川拜辯論」2場日期敲定了！6月27日見真章

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【中時新聞網 栗筱雯】美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）各自代表民主黨、共和黨再戰2024態勢大致底定，就等雙方陣營正式提名。拜登周三（15日）表示，他願意在11月5日總統大選投票日之前與川普進行辯論，拜登陣營提案6月與9月各辯一場。川普隨即正面回應「我一定到」。拜登與川普均表示，願意接受美國有線電視新聞網（CNN）邀請，出席6月27日首場電視辯論會。

川拜的第一場電視辯論會地點在CNN為於亞特蘭大的總部。川拜的第2場電視辯論會日期也隨即敲定。台灣時間周四（16日）凌晨0時許，美國廣播公司（ABC） 宣布，兩方陣營均已同意9月10日在ABC攝影棚舉行第2場電視辯論會。

綜合美國福斯電視網（Fox News）、路透社周三報導，民主黨籍的拜登當天在社群平台X官方帳號發布短片向川普叫陣，他嘲諷川普2020年在兩場辯論裡敗在他手下之後就再也不參加辯論，「現在他一副很想再度找我辯論的樣子」。

川普最近忙著飛紐約市就豔星封口費案打官司，但該案每逢周三休庭。拜登在叫陣影片中說道：「來吧老兄，讓我樂一樂也好，我甚至能跟你戰兩回。咱們來挑日子，聽說你星期三都有空。」之後拜登又發短文向川普喊話：「交給你決定了，一如你所言，時間地點隨你挑。」

川普則透過福斯電視網回敬拜登「我一定到」，「期待置身於美麗的亞特蘭大」。他直呼「我準備好了」，還說拜登陣營提的日期很不錯，「任何時間地點都行，讓咱們等著瞧瞧他能否走得上辯論講台吧」。川普透過福斯電視網表態接下拜登的辯論戰帖。

川普競選團隊稍晚表示，他們提議的時間是7月與8月，並抨擊總統辯論委員會「全由民主黨操控」。川普順帶酸嗆「拜登是我遇過最糟糕的辯士，只是接連兩個句子他都沒辦法說清楚」，同時再度砲轟拜登是「美國史上最爛的總統」。

拜登與副總統賀錦麗的競選團隊周三上午致函兩黨總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）表示，不參加委員會行之有年、固定在秋季舉辦的3場電視辯論會。拜登陣營考量川普在紐約的官司可能結束的時間點，拜登當時也結束G7峰會返國，所以提議6月下旬開第一場辯論會。第二場則建議9月「提前投票」（early voting）之前舉辦。拜登陣營呼籲川普團隊就辯論規則、節目主持人、辯論會主持人等環節進行討論。

至於副總統辯論，拜登陣營建議7月下旬登場，屆時正好是共和黨副總統候選人提名作業完成。