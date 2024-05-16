《國際產業》日嚴重老化缺工 超商尋外籍店員

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據日媒統計，目前至少有8萬名外國人，在日本3大連鎖便利商店當兼職員工。不過，日本人口結構急速老化，在勞動力嚴重短缺之下，日本5.8萬間便利商店的外籍店員，應該只會多而不會少。

日本3大超商，7-11、Lawson以及全家內，外籍店員打工的比例約占兼職的10%。15日，是日本第1家便利商店開業50周年紀念日，這家位於東京豐州地區的7-11，是在1974年開幕的。

共同社（Kyodo News）在4月時，針對主要便利商店所進行的一項調查顯示，7-11的外籍兼差店員最多，大約有4萬人，Lawson約有2.4萬，全家則有1.8萬左右。

包括另家連鎖便利超商Ministop，以及上述3大超商業者在內的日本特許經營協會（JFA）指出，目前在便利商店工作的外國人，數量比5年前至少增加1.4倍。其中，大部分來自中國大陸、越南以及尼泊爾等亞洲國家。

一位37歲的大陸店員表示，自己在過去10年中，曾輾轉多家便利商店打工過。剛開始不會日語時店長會協助，故漸漸學會說日文，現在在銀座的全家工作。因能流暢用中文跟大陸客人互動，故更能知道顧客需要什麼。

日本超商業者坦言，如果沒有這些外籍店員來工作，根本無法有足夠人力輪班，有些店甚至有80%都是外國員工，因為很難找到日本民眾願意當店員。不過，現在已經不是拚店面開多少數量的時代，而是如何提升服務品質，故語言就很重要。

日本3大連鎖超商資料指出，多數外籍打工者都是希望利用這份工作來學日文。再者，因為日圓長期貶值，吸引不少觀光客前來日本遊玩，所以外籍員工也可以減少交易時所產生的不必要誤會。