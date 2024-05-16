普丁訪華 俄官員曝「六大動機」

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5月16-17日，俄羅斯總統普丁飛赴中國進行正式國事訪問。俄羅斯國際事務委員會學術委員會主任安德烈·科爾圖諾夫16日在觀察者網撰文稱，懷疑論者會說，這次訪問很普通，無足掛齒，因為自2013年習近平主席首次當選中國國家主席以來，俄羅斯領導人與中國國家主席習近平的雙邊會晤至少已經舉行過40次。普丁上一次訪問北京是在2023年10月，當時他來參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。不過，此時此刻，普丁再次訪問中國還是有特別緣由的。可以說，這次旅行可能會很特殊、很重要。

文章概述此次普丁訪華背後的重要動機：

首先是禮尚往來。2023年3月，習近平主席將莫斯科作為他連任後的第一個國外出訪目的地。這一決定得到了俄羅斯所有人的贊賞，甚至包括那些不關注國際事務的人。

普丁於今年3月再次當選俄羅斯聯邦第三任總統，他自然希望在安排其他出訪路線之前先去中國，以回報他的長期合作夥伴和朋友的友誼。從象徵意義上講，這一決定凸顯了北京對克里姆林宮的重要性。

在會見習近平主席之後，俄羅斯領導人可能會考慮到訪其他一些非西方國家的首都，包括安卡拉、德黑蘭和平壤。

其次是雙邊關係。兩國領導人有必要就雙邊關係的現狀進行磋商，因為自2023年10月會晤以來，雙邊關係發生了重大變化。

2023年是俄中經濟合作非常成功的一年，雙邊貿易額達到2400億美元的歷史最高紀錄。然而，西方仍然在堅持不懈地破壞這一良好趨勢，西方對北京的壓力也在不斷增加。

因此也毫不奇怪，中國私營部門越來越擔心西方對俄羅斯的二次制裁可能對其商業前景造成負面影響。在歐盟針對莫斯科推出第12套限制措施後，導致中俄之間的交易流程出現問題，結果，今年3月份雙邊貿易輕微倒退2％。中國對俄羅斯的出口同比下降了14％，從89億美元降至76億美元，而俄羅斯對中國的出口則繼續增長，達到120億美元。

美國國務卿布林肯最近於4月訪華時也再次證實，拜登政府將繼續盡最大可能讓俄中經濟互動複雜化。

顯然，中俄雙方應集中精力確保美國的努力不會得逞，並確保到2024年底雙邊貿易額將按計劃達到2800億至2900億美元。元首會晤通常是雙邊貿易和投資的強大催化劑，讓我們期待即將舉行的普丁總統和習近平主席的會晤再次證實這一理論的正確。

第三，全球發展。那些希望2024年成為全球政治轉折點，從衝突對抗轉向和平和解的人會大失所望：我們進入了又一個戲劇性的年份，世界各地的悲慘事件頻頻發生。

俄烏衝突和巴以衝突尚未停止，胡塞武裝繼續在紅海襲擊軍艦和商船，薩赫勒國家和蘇丹的緊張局勢隨時可能爆發衝突，2024年全球國防開支和全球武器貿易達到歷史最高點。

另一方面，2024年也有許多不容忽視的機遇。這一年，金磚五國將適當消化吸收其最近的擴容；俄羅斯將擔任該俱樂部主席國，並在秋季主辦下一屆金磚五國峰會；上海合作組織也可能通過接納白俄羅斯為正式成員，探索多邊合作的新機遇和新變革。

顯而易見，中俄兩國領導人有許多問題需要討論，以應對動蕩的全球局勢，並協調他們對迅速變化的世界局勢的反應。

第四，與西方的摩擦。中俄兩國與西方的不和諧關係，肯定也是雙方領導人要討論的話題。彼時，習近平主席剛剛結束在5月5日至10日在巴黎、貝爾格萊德和布達佩斯的訪問，這是五年來習近平主席首訪歐洲，他可能會與來自莫斯科的同事分享他的出訪印象。

文章稱，中俄領導人對歐洲的看法並非截然相反，而是略有不同：普丁總統對歐洲國家脫離美國的「戰略自治」持高度懷疑態度，而習近平主席顯然仍希望即使中美關係繼續惡化，北京與歐洲主要大國以及歐盟的合作也能保持下去。

這一關鍵問題尚無定論，但就歐洲和美國國內的政治趨勢（包括11月美國大選的可能結果）坦誠交換意見，應是此次中俄領導人會晤議程中的重要議題。

第五，新興世界秩序。兩國領導人還可能討論正在形成中的新世界秩序等更多的一般性問題，如聯合國體系的優先職能、未來的戰略穩定，以及全球和地區治理的各個方面。

世界新秩序的很多具體層面仍非常模糊不清，例如現有的防擴散機制會發生什麼變化，如何協調打擊國際恐怖主義，如何遏制不計後果的軍備競賽，如何提高國際法的效率等等。

然而，顯而易見的是，莫斯科和北京面臨的關鍵挑戰之一是如何在一個高度動蕩和不可預測的世界中，在沒有新的公認霸權國家填補空缺的情況下，提供切實的全球公共品。俄羅斯和中國對理想的國際秩序轉型的看法不盡相同，但非常接近；因此，雙方有必要就新興世界秩序主要組成部分的異同展開討論。

第六是人文因素。今年即將迎來中俄建交75週年，這不僅是舉辦一系列公共論壇、文化活動、企業會談和學術討論的好機會，也是促進中俄兩國民眾接觸的好機會。

尤其是，兩國領導人可能會特別關注擴大高等教育、科研項目和跨境互動方面的雙邊合作。

文章稱，作者希望兩國領導人的會晤會在中俄互免簽證方面取得突破。難以理解的是，既然中俄關係發展得如此之好，為什麼俄中兩國人員來往仍要排長隊等待在護照上加蓋單次入境簽證章。

在當前充滿挑戰的地緣政治環境下，普丁總統和習近平主席的一些會晤交談或將閉門進行，這是自然而然的。不過，如果最後兩國領導人發表一份聯合宣言或聲明，以反映兩國達成共識的領域和優先事項清單，且這份文件公開發表的話，那麼每一位對中俄關係感興趣的人都應仔細研讀。

如今，即便是外國人也知道，在中國，數字「6」與「溜」同音，寓意著「順利」，也預示著生意的成功和富有成效。希望上述提及的六項訪華議程都能得到考慮和妥善安排。

文章稱，當然，大家也應該保持現實的態度，管理好自己的期望值。兩位政治領導人之間的一次會晤，即使這兩位領導人是普丁和習近平，也不可能扭轉全球發展中的所有負面趨勢。這次會晤不會創造奇跡，也不會取代官僚、外交官、軍隊、媒體、基層和民間社會各界人士持續而細緻的工作。穩定和富有成效的中俄關係也不能取代包容和高效的多邊安排。

然而，不可否認的是，普丁總統與習近平主席之間牢固的個人友誼和密切的工作關係，是促進這個不太穩定的世界能保持總體穩定的重要因素。