好室喵 深入校園盛傳《PCR再生塑膠包材》

隨著全球暖化的加劇與消費者的環保意識升高，全世界對再生材料的需求度大幅提升，眾多企業不斷思索如何正確導入PCR材料，水順公司自有品牌「好室喵」透過蚵殼等海洋廢棄物及茶葉梗製作的再生傢俱，持續推動永續新生活，近期更深入校園中，推動「PCR再生材料」的計畫，幫助孩童認識塑膠種類及特性，進而落實廢棄塑膠再利用的公益活動。

水順公司董事長黃麗如表示「地球資源有限，為了環境的永續發展，資源再利用已是當務之急，而這樣的概念，不只要從現在做起，從小養成對於環保的概念更是功不可沒」，透過該活動帶著家中用不到或即將汰換的收納櫃、整理箱、椅子、籃子、垃圾桶等PP塑膠製品，即可參加兌換活動，董事長進一步說明，塑膠產品不是家電，也不是精品，然而生活中與塑膠的關聯密不可分。為此該活動初衷除了是培養孩童更認識塑膠種類，及養成回收觀念同時，也希糞以「好室喵美好生活，無所不在」的品牌精神出發，讓大家更認識這個品牌。

而為了落實政府ESG的政策，讓塑膠產業能做到節能減碳，好室喵也採用高價格的能源材料，來降低10%以上的碳排放，並取得美國UL認證授權使用環境聲明驗證（ECV）的綠能認證標籤，透過蚵殼加工磨成粉粒，加入塑料產品中，不僅能友善環境，更讓產品有著抗菌、防霉、除臭、增加硬度的特性，經加工而成的各類家具也能產生防潮的效果。

董事長認為應當珍惜地球賦予的資源，生活中不乏許多的舊物及廢棄物經淘汰後可能就有資源浪費的情況發生，我們透過PCR回收再製計畫，讓孩童跟民眾帶著這些資源，將回收廢棄塑膠再製成贈品或公益用品，資源再利用的同時，也為地球更盡一份心力，讓每一位消費者都能感受到好室喵設計的貼心商品，享受美好生活。