美國乳牛染禽流感 牧場業者也中鏢 疾管署：別喝未殺菌生乳

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美國今年3月起陸續在9個州、46間乳牛場爆發禽流感，更造成1名牧場業者感染，世界衛生組織（WHO）建議各國加強監測。我國疾管署13日邀集農業部、食藥署及專家召開會議，針對國內新型A型流感防治工作進行盤點與討論，國內雖無出現此疫情，但仍呼籲民眾切勿飲用未經殺菌處理的生乳，而國內市售鮮乳都有經過殺菌製程。

美國今年3月起陸續於德州等9個州、共46間乳牛場爆發高病原性禽流感H5N1疫情，受感染動物除乳牛外，亦包含貓、羊等動物，其中僅貓隻病情較嚴重，於4／1曾報告1例人類病例，屬輕症，僅有結膜炎症狀，經流感抗病毒藥物治療已痊癒。疾管署發言人曾淑慧表示，這是美國首次監測到乳牛感染禽流感，過去國際上也沒有相關報告。目前WHO認為該疫情對一般民眾風險低，但和動物有接觸的民眾須加強監測。

鑑於美國乳牛感染禽流感事件，疾管署已於5月13日召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議，由傳染病諮詢委員會張上淳召集人主持，邀集農業部、食藥署及相關專家與會，針對國內新型A型流感防治工作進行盤點與討論。

曾淑慧說明，農業部在會中提到，北美這一波疫情的病毒株，和台灣禽流感檢出的病毒株不同，農業部也會持續監測國內乳牛。食藥署則表示，國內市售鮮乳都有經過殺菌製程，沒有安全疑慮，但也會持續監測。雖然目前國內沒有疫情，但仍提醒民眾不要飲用未經殺菌的生乳。

美國進口的牛乳和牛肉，是否還可安心食用？疾管署表示，經調查研究發現，美國這次疫情的病毒是野鳥傳染給乳牛後，再於牛群中傳播，病牛的生乳在未經消毒之下，可檢出大量病毒；美國政府表示僅會讓健康牛隻的牛乳及牛肉進入食品供應鏈，目前確認部分市售乳製品中雖檢出病毒殘粒，但均無致病活性，抽驗市售牛絞肉結果亦均為陰性。因此農業部和食藥署認為，美國進口的牛乳和牛肉目前沒有相關疑慮，但會持續監測。