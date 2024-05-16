《產業》GPT-4o對答如流 AI職缺逾2.4萬個 最高薪資上看15萬元

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【時報記者莊丙農台北報導】聊天機器人ChatGPT開發公司OpenAI最新發表ChatGPT 4 omni（GPT-4o），已能進行逼真的人機對話、即時回應、語氣自然，並融合文字和影像。截至目前最新，一零四(3130)旗下104人力銀行統計「AI」關鍵字相關職缺已達9,731筆，若每筆職缺平均需求2.5人，AI相關工作機會已超過2.4萬個；若將關鍵字精準限縮在「ChatGPT」，相關職缺則有320筆，換算工作數約800個。

104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，AI相關工作的類型極廣！硬底子相關多為開發端的「做AI」，例如：Prompt Engineer（AI ChatGPT提示詞工程師）、資料科學家、AI工程師、演算法工程師、全端工程師、後端工程師軟體程等，月薪上看6萬所在多有、主管職上看12~15萬爭搶人才。

商務端多為產品應用優化的「用AI」，例如：AI應用專案經理用在徵才企業所屬電商領域的業務零售、媒體、新聞、寵物、電商和餐飲等多個領域，月薪5萬~9萬之間；創意數位編導用在雜誌媒體運用ChatGPT生成式圖像製作大型專案影片等，以利產業創新數位轉型，薪資面議具有談判空間，因市場人才稀缺，相關職缺多半不限工作經歷，企業同時招募大學或碩博士實習生、提前預約高手。