《國際產業》基金持股變動：巴菲特新歡亮相 蘋果有人全出清

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】「股神」巴菲特（Warren Buffett）悄悄布局的神秘新歡終於現身，全球最大產險公司安達（Chubb Limited）一躍成為多元控股公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）的第九大持股。此外，根據周三披露的申報文件，波克夏在第一季減持蘋果，對沖基金Coatue Management出清蘋果部位，但其同業Viking Global Investors則在第一季新建立相當大的蘋果持股部位。全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）也在第一季加碼買進包括蘋果在內、屏除特斯拉的「科技6巨頭」。

據最新公布的13F申報文件，波克夏在今年第一季買進近2,600萬股的安達股票，價值約67億美元。受此激勵，安達周三盤後股價大漲8.31%，報274美元。

為了不要暴露正在進行的投資，波克夏此前要求美國證券交易委員會（SEC）批准該公司對入手安達股票的交易採取保密做法。由於波克夏財報顯示該公司持續提高在銀行、保險和金融類股的投資，許多人猜測波克夏秘密布局的應該是銀行股。

在其他持股變動方面，波克夏在第一季出清所有惠普（HP）持股，並再度減持蘋果。根據波克夏日前在年度股東大會前發布的季報，該公司大舉拋售13%的蘋果持股，當時巴菲特解釋這是基於稅務考量，而非基於對股票長期走勢的判斷，並強調自己仍然非常看好蘋果的長期發展。

根據周三發布的文件，蘋果仍是波克夏持股部位最大的個股，其他前4名依序為美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍（Chevron）。

其他大型財富管理公司亦揭露第一季持股變動。對沖基金Coatue在去年12月仍持有240萬股、價值4.706億美元的蘋果股票，但到今年3月底已經完全出清部位。

在中國面臨激烈競爭與銷售放緩陰霾籠罩下，蘋果股價在今年第一季暴跌近11%。今年第二季蘋果股價收復部分失土，但今年來仍然下跌1.5%。

Coatue亦減持AI晶片王輝達（Nvidia）股份約68%，砍至剩140萬股，價值約12億美元。今年以來，輝達股價已經上漲91%。

Coatue減持特斯拉股份37%，砍至260萬股。由於競爭激烈和銷售放緩，該電動車大廠今年來股價下跌近30%。

Coatue增持谷歌（Google）母公司Alphabet一倍多，至570萬股。

Viking在第一季新建立價值6.638億美元的蘋果持股部位，微軟的新建倉部位和蘋果差不多。

橋水在第一季增持43.6萬股輝達股票，相當於加碼近2倍，同時也擴大對蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta等持股，並新建立對超微（AMD）的持股部位。