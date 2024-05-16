巴菲特最成功的投資 紅蘋果會變毒蘋果？

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巴菲特曾經「最成功的投資」，「紅蘋果」變成一顆「毒蘋果」？股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）第一季大砍蘋果13％，隨著蘋果在AI領域發展滯後、中國市場銷售放緩、面臨反壟斷危機等問題，卻引來外界憂心，投資蘋果的風險越來越高，而這背後原因究竟為何？

股神巴菲特Q1大砍蘋果13％

「股神」巴菲特掌舵的波克夏海瑟威投資公司，第一季狠砍13％蘋果持股，大賣股票將現金部位推向歷史新高。但巴菲特在股東大會上向股東保證，「除非發生戲劇性事件改變資金配置，蘋果依然是我們最大投資。」意指仍會長期投資蘋果，且到今年底可能還是波克夏最大持股。

截至Q1波克夏蘋果持股僅7.9億股，該季脫手約1.15億股蘋果股票，減持幅度13％。以蘋果3月31日收盤價計算，巴菲特拋售價值200億美元左右蘋果股票。

迄至3月底波克夏的蘋果持股價值，自去年年底的1,743億美元，減損22％來到1,354億美元。Q1整季蘋果股價跌11％，3月底至今只漲5.6％。

最成功的投資 股神卻曾喊蘋果適合作空？

眾所周知，蘋果是巴菲特最成功的投資之一，巴菲特旗下波克夏自2016年開始加碼蘋果，在最初投資的兩年共花費360億美元，數據顯示，截至2018年第三季，蘋果股票約占波克夏投組的25％，而到了2023年底，波克夏的投組當中，蘋果股票已經占了將近一半。

根據華爾街日報報導，波克夏目前對蘋果持股比約5.9％，所持蘋果股票價值約1,570億美元，帳面收益大約1,200億美元，可以說是巴菲特最成功的投資標的之一。

根據投資公司Cheviot Value Management計算，波克夏從蘋果獲得的年化報酬率（包括股息）超過 26％，超過同期標普500指數12.9％的漲幅。

其實，許多人可能並不知道，在最成功的投資背後，華爾街日報報導指出，巴菲特過去與一家企業高管談話時，曾建議「蘋果股票適合作空」，而非買入。對此，巴菲特則表示對那次談話沒有印象，並稱自己總是建議人們不要作空股票，強調過去50年都沒有建議作空任何一檔股票。

蘋果遇到什麼難題？

蘋果今年以來利空消息不斷，股價頻頻下探，市值也遭微軟超越，後頭還有輝達虎視眈眈，外媒總結蘋果面臨的十大利空因子，包括來自歐、美政府單位的監管；在AI領域落後其他科技巨頭；造車夢碎、Vision Pro、iPad、Apple Watch等產品陷困境；人才流失；大陸市場銷售低迷，以及連帶影響到營收的下滑等。

蘋果日前公布最近一季財報，營收、獲利雙雙下滑，今年1至3月營收年減4％至908億美元，淨利年減2％至236億美元，經調整後EPS 1.53美元，受到來自大陸智能手機競爭對手競爭的影響，來自「大中華區」的整體收入下降8％，降至164億美元，為蘋果貢獻60％營收的iPhone部門，更是年減10％至460億美元。

市場分析，蘋果營收在過去六個季度有五個季度下滑，似乎證明了該公司因缺乏AI亮點，因而無法有效提振需求。根據Counterpoint Research的定義，現階段有10多家手機製造商已經推出了30多款搭載生成式AI相關功能的智能手機，這些功能已經通過ChatGPT等程式為人們所熟悉，然其中還沒有一款來自蘋果。

不僅缺乏跟得上AI時代的新產品，既有的產品也是問題連連，Apple Car放棄了，Vision Pro出貨量對半砍，Apple Watch面臨智慧財產權的訴訟，暌違18個月推出的新iPad仍有待市場檢驗。

此外，蘋果還得隨時面對來自歐盟《數位市場法案》與美國反壟斷的調查與訴訟，影響所及不只是罰款的問題，甚至公司營運都有可能面臨風險。

蘋果估值走升成為監管焦點 恐成波克夏毒蘋果

儘管蘋果股價今年以來累計走跌，但與大盤相比，蘋果的估值依然高企，以未來12個月預期利潤計算的市盈率為25倍左右，這將加大持倉風險。

華爾街日報報導，波克夏投資人暨Cheviot投資組合經理人波拉克（Darren Pollock）認為，「持有蘋果股份的風險現在更大了，因其估值上升，監管機構重點關注該公司最賺錢的部門，而且該公司的增速正在放緩，至少，現在投資者對蘋果公司的預期應該有別於幾年前。」這可能會影響波克夏的業績。

Pabrai Investment Funds的Mohnish Pabrai說自己對蘋果長期以來都心存擔憂，並指出一些科技公司很難保住自己的霸主地位，他說，或許再過10年或15年，我們手裡就不會再是人手一機，蘋果的優勢也不在了。

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