斯洛伐克總理遇襲一度生命垂危 全球同聲譴責暴力

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斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日當街遭到暗殺，身中多槍，一度生命垂危；經數小時手術後，目前已脫離險境，包含美國、法國、英國、俄羅斯等國表示震驚和譴責。

綜合外電報導，費科15日結束一場政府會議後離開時，遭槍手連開5槍；費科一度生命垂危，副總理兼環境部長塔拉巴（Tomas Taraba）向媒體表示，一顆子彈穿過費科的胃，第二顆子彈擊中關節。在接受數小時手術後，費科已脫離險境。

報導稱，59歲的費科曾是共產黨員，陸續擔任斯洛伐克總理長達10多年，有「政壇老狐狸」之稱，立場親俄、反烏克蘭，引起極端親俄派的不滿。斯洛伐克今年4月舉行總統大選，由費科推派的親俄人選佩拉格利尼（Peter Pellegrini）獲勝，費科得以持續掌握政權。

斯洛伐克政府定調這是一場「政治性攻擊」。斯國內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）表示，被警方拘留的凶嫌是來自斯洛伐克中部的71歲作家辛圖拉（Juraj Cintula）。

報導稱，辛圖拉2005年創辦「彩虹文學俱樂部」（DUHA Literary Club），撰寫過三本詩集和兩本書，曾在購物中心擔任保全。辛圖拉被認為與親俄準軍事勢力有關，臉書發表過針對移民等議題的極端言論，是著名的反費科人士。

這起槍殺行動震驚全球，各國領袖紛紛出聲譴責，美國總統拜登譴責這可怕的暴行；俄羅斯總統普丁稱這是滔天罪行；法國總統馬克宏強烈譴責這場攻擊；英國首相蘇納克說這個駭人消息，令人震驚不已。