嚴重違規換發1至6年短期駕照 觀察期6年 9月上路

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

交通部預告修正道路交通安全規則、受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法、道路交通安全講習辦法，增訂違規紀錄嚴重者應換發1至6年短期駕照，有6年觀察期。受吊銷處分駕駛可重考換發2年期駕照，吊扣駕照1年以上者可換發3年期駕照，吊扣未達1年者可換發6年駕照，最快9月上路，影響約7.3萬人。

交通部表示，道路交通安全規則經多次修正，考量台灣自2013年7月起新領或已領有各類普通駕照免定期換照已有10年，為加強駕駛執照管理，提升交通安全，研擬此修正草案。

這次增訂違規紀錄嚴重者，應換發短期駕照，依駕駛違規程度分級，核發或換發2年、3年或6年有期限駕照，且須接受道路交通安全講習及繳清未結案罰鍰後，才可發照，並給予6年觀察期。同時增訂年滿75歲駕駛僅得核、換發有效期未滿3年駕照，仍應通過體檢與認知功能檢測等才可換照。

交通部公共運輸及監理司長林福山說明，目前規定終身吊銷駕照不得重考者，若經一段時間包括6年、8年、10年、12年都沒違規，將能重考駕照，但只能領1年期駕照，6年期間每年都得換照一次。

林福山表示，若民眾被吊扣駕照1年以上，換發3年期限駕照，並自發照日起6年內，每3年換發一次，吊扣未達1年者，換發6年期限駕照，期間若無再被吊扣或吊銷即可恢復正常，但若期間違規再被吊扣或吊銷，則改領3年期駕照，6年周期重新計算。另駕駛若被吊銷駕照，則僅能領2年期駕照，周期同為6年。

林福山說，道路通安全規則、受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法、道路交通安全講習辦法3件修正草案，將預告30天，後續宣導3個月，最快今年9月上路。