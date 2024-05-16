海交會登場 許舒博呼籲兩會重啟協商

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第26屆海峽兩岸經貿交易會（簡稱海交會）16日在福州登場。商總理事長許舒博在海交會開幕式致詞時指出，兩岸過去到現在一段期間，雖然有很多雙方共同的目標無法達成，但是有個不爭的事實，1992年兩岸在香港會談達成的協商、共識，讓兩岸很多的議題可以坐下來談，可以好好對話，創造一個共存共榮的兩岸。

許舒博呼籲，海基會、海協會兩單位主要協助兩岸共同發展，以及解決兩岸共同的問題。海基會與海協會必須重啟協商，是為了兩岸人民的幸福，更是為兩岸人民的情感。而且這兩個會要解決目前這段期間以來停頓的各項事務。兩岸之間應該盡速、盡快重啟協商工作，更重要的是兩岸人民的交流能夠重啟。

許舒博表示，來海交會之前，自己也和台灣有關單位進行溝通，希望從15條航線，能擴及到30條航線，讓聚集最多台商的地方能有立即回家的路，不要每一站都要轉來轉去，真的很不方便。但是這30條航線重啟必須要有大的觀光旅遊人口，航空公司虧本也沒辦法飛。

大陸國台辦主任宋濤在同一場合指出，海交會歷經30年發展，已成為海峽兩岸享有盛名的綜合性經貿交流平台，本屆海交會以「深化融合發展，建設第一家園」為主題。參加海交會的台灣嘉賓人數眾多，充分顯示廣大台灣同胞對兩岸關係和平發展、融合發展的深切期盼，也充分證明兩岸同胞走近走親的大勢不可擋。