台電拚2025年松湖臨時變電所完工 緩解北市東區送電壅塞

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松湖變電所延宕，恐致港湖地區供電瓶頸，新建案用戶申請首當其衝，台電16日表示，在變電所完成之前，將以「松湖臨時變電所」應變，只要取得施工許可，將即刻施工，拚2025年底松湖臨時變電所完工，以緩解目前送電壅塞問題，不過，台電指出，要到2029年松湖變電所完工才能根本解決、順利送電。

台電指出，北市東區送電壅塞的根本解決方案是興建松湖變電所，由於電網運作有其安全極限，目前北市港湖地區的電力供應是由區外汐止變電所獨立供電，而汐止變電所及其相關線路供電容量已飽和，受限輸電線路容量，導致港湖地區及東區門戶計畫出現用電問題，這並非沒有電，而是電網運作限制，電送不進去。

松湖變電所已在2022年11月通過都審、北市府也在去年3月核發松湖變電所建造執照、4月核准申報開工，台電表示，預計在2029年前完成松湖變電所，屆時才能順利將電力送進台北市東區。

台電公告，全台電網瓶頸線路共有5處，其中北部就佔了4處，包括北市東區港湖地區的161kV汐止-民權紅、白線，因環路負載較重，線路N-1導致超載。為解決台北市東區供電瓶頸，台電表示，在松湖變電所完工前，台電將要求新申請的大型用電戶加裝遙控卸載裝置的應急措施，並採取興建松湖臨時變電所先裝設一台主變壓器的應變方案。

也就是說，2024年底、2025年完工新建案或用電量大的新增用戶將無法供電情況、或裝設卸載作為優先斷電戶。台電表示，為穩定電網，當發生供電瓶頸時，將卸載以分區輪流停電方式避免供電瓶頸惡化，已事先向用戶說明且獲同意，待正式變電所完工後，將恢復正常供電。

台電說，目前正加速電力建設工程，預計2029年前完成松湖變電所，不過，在尚未完成前，將採限制新增設用電申請，並興建松湖臨時變電所。台電指出，臨時變電所已獲北市府同意興建，只要獲發施工許可將即刻進場施工，拚臨時變電所於2025年底完工送電，舒緩台北東區送電壅塞問題。

台電說明，供電有裕度代表允許停用一台設備（如線路或主變壓器），剩下的設備仍可輸送原能輸送之全部電力，而供電瓶頸代表電力設備裕度不足，停用一台設備時，剩下的設備會過載，雖不代表會停電，但必須新建新設備以補足裕度，否則若發生事故，因剩下的設備會過載，恐有停電之虞。