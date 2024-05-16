推產業園、優惠房貸 福州發布福馬「同城生活圈」10措施

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第26屆海峽兩岸經貿交易會（海交會）16日上午在大陸福建福州海峽國際會展中心開幕，福州發布福馬「同城生活圈」10條措施。據悉，這是福州為貫徹落實中共中央、大陸國務院建設兩岸融合發展示範區的意見，推動福馬「同城生活圈」建設推出的先行先試首批政策措施。

文件指出，一是要積極推動福馬產業合作園設立，確定連江縣琯頭鎮粗蘆島區域內作為先行先試區，福州市每年安排1億元（人民幣，下同）用於支持有關福馬產業合作園中馬祖企業的發展。二是支持馬祖設立兩岸貿易集散中心，爭取加密馬尾至馬祖、黃岐至馬祖海上貨運航線，鼓勵兩岸貿易經馬祖中轉，福州市每年安排4000萬元給予補助。

三是支持馬祖居民在福州同等享受當地居民教育相關待遇，可以申請就讀（含轉學）福州中小學、幼稚園，並建立學籍；四是福州具備招收台灣學生資質的市屬高校，可面向馬祖高中生開展招生；五是支持推動直接採認台灣地區職業資格工作，在連江設立台胞職業資格服務窗口，就近受理馬祖等地台胞的職業資格直接採認業務。

六是支持馬祖居民在福州置辦不動產，享受福州居民購房辦貸政策，海峽銀行提供10億元專項利率優惠貸款額度，用於支持馬祖居民貸款；七是支持馬祖設立高端健康管理中心，以發放大健康和旅遊消費券的形式，鼓勵福州居民赴馬祖進行健康遊；八是積極推動福州新區與平潭綜合實驗區建立對台融合協同機制，實現一體化、高品質發展。

九是支持符合條件的馬祖地區以及在福州登記註冊的台資企業申報「福州老字號」。支持馬祖地方產品在福州銷售，對符合條件的銷售企業可予以獎勵。對馬祖居民、企業在福州區域內租用市屬國有房產經營馬祖產品，前3年可予以租金減免50％。

最後是優化「福馬同城通」卡辦理方式，積極拓展線上辦理管道，完善提升「福馬同城通」卡在住房、醫療、教育、交通等領域優待舉措。