全台256班因腸病毒停課 醫示警：會更嚴重 高風險區曝

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國內腸病毒疫情創下10年新高，小兒科醫師施勝桓指出，疫情升溫，上周已出現急性腦炎重症患者，隨著疫情蔓延全國幼托停課停托狀況愈發嚴重，有感於停課對多重障礙兒童家庭影響，高端疫苗今（16日）慨捐腸病毒71型疫苗給台中十方啟能中心，照服員坦言，家長滿懷感恩，就怕疫情一來又要停課。

腸病毒傳染力強，國內腸病毒疫情近期疫情急速上升，急門診就醫人次突破流行閾值，已進入流行期，上周（5月6日至12日）已超過1萬6000人感染，再創10年同期新高，全台學校共256班因腸病毒停課，台中市累計也逾86班次停課，被列入腸病毒高風險區域。

施勝桓說，近期腸病毒就診兒童人數大增，腸病毒的預防就更加重要，因此建議6歲以下重症高危險族群的兒童，無論過去是否得過腸病毒，都可以施打腸病毒71型疫苗，為孩子提供最有效的保護。

疫情蔓延、疫苗也呈現供貨短缺，繼捐疫苗給花東地區弱勢兒童後，高端疫苗16日前進大坑山區十方啟能中心，再捐出腸病毒71型疫苗，且結合小兒科醫師施勝桓到中心為院童們接種。

十方啟能中心執行長游月菊坦言，中心協助大坑、東勢及新社等地多重障礙兒童早期療育，過去幾年經歷新冠疫苗、也曾因腸病毒被迫停課，一旦停課對家長是很大的困擾，她代替家長感謝高端疫苗以及施勝桓醫師熱心協助施打，期望能讓中心托育的兒童免於腸病毒重症的威脅。

高端疫苗執行副總李思賢也表示，雖然近期因腸病毒進入流行期，全台醫院診所對腸病毒疫苗訂購踴躍，使疫苗供貨較為吃緊，但有感於弱勢族群能力有限，高端疫苗秉持著為善不落人後的精神，仍保留部份疫苗捐贈給基金會，以實際行動照顧社會弱勢族群。