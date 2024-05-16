《營建股》潤弘在手案量逾500億 每股配息5.4、配股4元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】潤泰集團營造廠商潤弘(2597)今(16)日舉行股東會通過每股配息5.4元、配股4元，合計9.4元。總經理莫惟瀚表示，市場需求面強勁，不擔心接不到單，而是擔心能否好好消化，目前在手案量約500多億，目前公司每年消化營業額希望能到200億，在股本放大後，希望每年營收消化能達250億元。

董事長李志宏指出，股本有所增加並不是為了要多接案，由於營造法規定，單一工程不能超過資本額的10倍，公司提前為未來接大單做準備。他說，公司接單不會冒進，能夠服務好才是最重要的事，現在傷腦筋的是如何招兵買馬，而不是訂單量。

以總體市場需求面強，莫惟瀚說主要原因包括政府對公宅用力很大、公共工程量體也大、各城市都有大型開發案，以及危老和都更都在進行，地震後都更意願強，這種種原因都使得市場需求強勁，據自已了解，現在各營造廠手中訂單量都是很高的。

不過，莫惟瀚也坦誠有負面因素，如工料上漲已是必然現象、缺工問題仍然存在、移工開放對營造公司有利，但如何安排讓能量加乘也是需要思考的問題。他說，目前公司已在使用機械化，移工+機械相輔相成，這方面有很大正面的影響。

至於外資態度，莫惟瀚說，中美對抗造成的外資投資意願不明顯，目前外資雖對台灣各方面都看好，但都持保守態度，預期520新團隊上任是個關鍵點，各國要看中國大陸的反應，才會做明確的計劃。