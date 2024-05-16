《半導體》創意總座戴尚義：AI大廠設計委託案絡繹不絕

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【時報記者王逸芯台北報導】創意(3443)今(16)日舉辦法說會，總經理戴尚義表示，AI商機龐大，今年來自國際大廠之AI設計委託案預料絡繹不絕，相信創意近年 AI相關的投資能逐步轉化為中長期動能。

戴尚義表示，隨著ChatGPT與 Nvidia引發的AI浪潮，AI相關設備與應用的需求大增，使得系統及品牌大廠更積極投入資源自行開發客製化應用晶片(ASIC)以供其特定的AI應用需求。ASIC(客製化晶片)的效能相對於GPU、FPGA等通用型AI晶片更高，而AI晶片資料流量逐年大增，更多資料必須要被處理與運算，包括資料中心、雲端運算、邊緣運算等需求大量浮現，ASIC的效能與成本 優勢更為明顯。創意為把握此市場趨勢，將繼續在先進製程以 及先進封裝相關IP投入研發資源來提升晶片設計服務的競爭優勢， 以提供客戶最佳的效能、成本和技術成熟度，持續與客戶互利，有效創造差異化競爭優勢。

戴尚義表示，今年來自國際大廠之AI設計委託案預料仍將絡繹不絕，且各大品牌客戶對於先進製程技術以及先進封裝的需求仍舊暢旺，可預期全球ASIC市場將商機不斷，創意營運成長亦隨之可期。惟受限出口管制措施，創意仍秉持謹慎選案政策以規 避地緣政治風險。過去幾年投資重點儲存裝置及網路通訊產品等應 用案件，皆已獲得不錯進展，相信近年AI相關的投資也能逐步轉化為中長期的成長動能。

地緣政治風險加大，戴尚義最後指出，面臨此波AI ASIC高速成長商機，創意以嚴謹的態度選擇客戶並謹慎挑選具量產潛力的設計服務專案，創意堅持不與客戶競爭的承諾，不發展自有品牌，也不會和客戶直接競爭。未來面對外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境出口管制措施等，創意仍秉持自中美貿易衝突以來的謹慎選案態度，遵守所有法規，避免地緣政治風險。