《半導體》亞利桑那廠爆炸意外 台積電：不影響營運及工程

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)美國亞利桑那州廠區於當地15日下午驚傳爆炸事件，已知造成至少1人重傷。台積電對此表示，為進場廢硫酸外包清運槽車異常，1名外包商清運司機查看時發生意外，強調此事件不影響營運或工程進行。

台積電今（16）日股價未受此意外事件太大影響，開高後走揚2.03％至856元，再創歷史新天價，市值攀升至約22.14兆元，隨後漲勢雖見收斂，鄰近午盤仍持穩盤上、維持小漲態勢。三大法人本周迄今合計買超達3萬3571張。

據美媒報導，位於亞利桑那鳳凰城（Phoenix）北部的台積電廠區，於當地15日下午發生爆炸，包括鳳凰城、格倫代爾（Glendale）和Daisy Mountain出動多個消防隊與危險物品小組前往台積電廠區展開救援，已知有1名工人受重傷。

對此，台積電指出，此事件為進場廢硫酸外包清運槽車異常，1名外包商清運司機查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件調查中，強調此事件不影響營運或工程進行。

台積電先前法說時表示，亞利桑那一廠已於4月進入採用4奈米N4製程的工程晶圓生產，將按計畫於2025年上半年開始量產。規畫建置3奈米及2奈米製程的二廠，近期已完成上梁，預計2028年開始生產。採用2奈米或更先進製程技術的三廠，則預計2030年底生產。