玉山推出綠電信託 助力臺灣企業淨零轉型

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隨著社會對環境永續日益重視，企業對再生能源的需求也逐年提高。為滿足企業減碳轉型的綠電需求，經濟部能源署於2023年底開放太陽光電第二、三型發電廠可以銷售綠電給再生能源售電業，再由後者轉售予企業用戶，創造自由化的綠電交易環境。為協助臺灣再生能源產業安全穩健發展，玉山銀行推出「綠電信託」服務，與售電業者共同打造安全可靠的再生能源交易環境。

透過綠電信託架構的設計，以及信託專戶獨立管理、專款專用的特性，玉山協助售電業者管理綠電交易的金流。當企業購買綠電時，購電款項將先匯入信託專戶，再由玉山銀行依據契約約定將款項撥付給發電業者，有效降低企業購買綠電時的交易風險，讓綠電交易更安全。

玉山致力於發展永續金融，在責任授信方面，永續連結貸款及綠色授信鼓勵顧客設定永續指標，協助顧客籌措發展再生能源、投入水資源與環境污染防治等永續用途的資金；在責任投資面向，除了發行臺灣第一檔連結生物多樣性指標的永續債券，玉山目前也是永續債券發行量最大的臺灣金融業者；責任產品方面，玉山已推出零碳信用卡、零碳ATM、零碳數位開戶等產品，近期也推出支付碳帳戶，與悠遊卡公司合作計算顧客大眾交通減碳量，未來將持續擴大永續商家合作，打造永續消費生態圈。

玉山金控張綸宇永續長表示，玉山持續發揮金融業的正向影響力，從顧客需求出發，協助臺灣邁向2050淨零排放，自2021起連續三年舉辦的「玉山ESG永續倡議行動」，從喚起顧客永續意識到鼓勵實際轉型，2023年更結合多家專業顧問成立「永續轉型平台」，提供顧客淨零轉型上的專業技術支持。玉山矢志成為顧客邁向永續最堅實的靠山，攜手共同邁向2050淨零排放的永續未來。