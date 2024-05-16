台股ETF受益人830萬創高 每3人就有1人買 00919人氣最佳

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投資人偏愛台股ETF，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人成長驚人，從去年底6,070,728人已來到8,307,873人，增加了2,237,245人，等於在台灣2,300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF，進一步觀察今年來台股ETF含息報酬率平均上漲13.41％，顯示出台股ETF息利雙收好表現，也難怪讓投資人趨之若鶩。

進一步觀察各檔今年來受益人增減，其中增加前五名分別為00940元大台灣價值高息、00919群益台灣精選高息、00939統一台灣高息動能、00929復華台灣科技優息、00878國泰永續高股息，清一色都是高息ETF；不過若看淨增減(扣除今年新成立ETF)情況來看，00919群益台灣精選高息ETF受益人數今年來增加34.7萬人人氣最旺。再以今年來含息績效來看，00919上漲14.89％績效最佳，00929上漲12.22％居次，0056上漲9.35％排名第三。

理財達人指出，00919即將在5月換股、6月配息，選股策略中「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，5月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，投資人可逢低分批布局。

市場法人表示，台灣景氣對策燈號續呈綠燈，顯示國內景氣持續回溫。目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。展望後市，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心。