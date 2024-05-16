貿協美粧國家隊插旗東京美容展 16企業秀美麗新生活提案

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日本「東京美容展Beautyworld Japan 2024」於5月13日至15舉辦，鎖定日本觀光客回流、沙龍保養市場擴大趨勢，經濟部國際貿易署與外貿協會聯手美粧國家隊前進本展大秀美粧新實力！16家優質企業包括艾萬霖生技、簡作、昇宏國際、伸佳等，提供外泌體、藻針護膚、多樣化包材及潮流系護手霜等美粧新生活提案！展期3天總計吸引超過120家次買主來訪。

臺灣參展企業分為美容專業保養品、品牌商及包材瓶器三大類，展現臺灣美粧多樣化的合作機會。專業美髮品牌昇宏國際護髮RD霜去（2023）年參展後與日本第六大美髮產品經銷商合作，已在各大沙龍通路上架，今年持續參展推廣品牌形象；全臺首家通過衛福部許可的人源外泌體公司艾萬霖同樣今年再度參加，展覽3天吸引大量沙龍及醫美診所洽詢鋪貨。

藻針保養在日韓也非常風行，主打將「矽藻水解海綿」萃取物塗抹在臉上，進而刺激肌膚生長因子增生，同時藻針形同針管，針管內保養品可以滲透肌膚底層，達到煥膚同時深層保養的效果。媜馨的藻針經過特殊加工，與日韓相比近乎無雜質、不傷害皮膚，保養效果更好，且媜馨不只賣品牌產品，還推出專業教育培訓課程，致力於建立完整保養美容生態系，吸引日本美容院所詢問合作。

簡作噴式護手霜及乾洗手香氣甜美、外型精緻可愛，在疫情期間熱賣上萬支。疫情後，簡作立刻開發其他產品線，推出噴式護髮及香水噴霧搶攻少女心，展期間也邀請日本龍頭連鎖書店來攤位討論合作細項。

首度參加日本美粧產業展覽的義義，原是做全球各地觀光區的3D立體磁鐵，疫情期間受創嚴重，老闆靈機一動把製作磁鐵的模具改良成精油皂模具，製作出栩栩如生的雕刻立體皂，目前在臺灣已為多家大企業客製禮品，日本堆高機協會也是客戶之一，精美作工讓義義在展期洽詢不斷，甚至有買主最後一天將所有肥皂買走。

伸佳、沛穎、欣佳錩及陸仕為包材瓶器與化粧包製造商，有鑑於歐美市場需求疲弱，特別參加日本展試水溫，為進軍新市場鋪路。

外貿協會今年將持續組團參加全球各項健康指標大展，包括杜塞道夫醫療器材展及日本國際醫療展，也將於6月20日洽邀全球生醫美粧相關買主來臺參加採購洽談會，協助相關業者透過多重管道開拓海外市場！詳情請至網站（https://events.taiwantrade.com/）查詢。