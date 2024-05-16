培育國際技職人才 新北斥資3千萬建10間金手基地

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鼓勵技職學生出國競賽，新北市教育局今宣布3年內投入3000萬元經費建置10間國際級金手培育基地，打造新北成為台灣國際級人才頂尖據點。教育局補充，10間培育基地預計設置於技職學校，將考量區域平衡，除加強師資外，另也會將校內設備提升至具國際賽事規格。

新北市長侯友宜今（16）日出席「國際級金手培育藍圖啟動儀式」表示，新北市投入豐富資源致力推動技職教育，並結合勞動部、教育部及產官學界，希望能夠為台灣培育更多國際級國手，揚威國際。

侯友宜今並正式聘任近年指導學生獲得技藝技能競賽第一名的16名教師，組成技職「菁英金牌教練團」，並感謝教師長期培育全市頂尖選手。另頒發技能推廣大使聘書予新北市曾代表台灣參加國際技能競賽歷屆國手，期待傳承經驗，提早適性培育頂尖人才。

新北高工陳錫齡科主任表示，時間用在哪裡，成就就在那裡，當老師最有成就感的將學生教成英才而樂之，培育學生成為務實致用人才，將堅持技職教育使命，培育頂級國際專業人才。

代表參與2024法國里昂國際技能競賽的范庭瑋表示，作為新北市技能大使，期許能夠激勵更多人發掘自身潛能，勇於嘗試新事物，持續學習成長。自己將以身作則，積極參與市府相關活動，分享經驗與知識，成為技能發展的推動者，為新北市的技能教育事業盡一份心力。

教育局表示，新北推動國中技藝教育等多元課程加強職業試探教育，更積極推動國中青少年技能競賽、高中職青年技能競賽及技藝競賽，整合資源培育技職人才，更全國首創三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，112學年度辦理30個職種金手培訓，投入超過千萬經費，更每年提撥百萬技藝（能）獎勵金長期支持選手精進專業技能，鼓勵學生邁向國際技能競賽，為國爭光。