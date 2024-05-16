遠東Garden City 5／30登場 14主題餐廳曝光

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由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場，16日宣布，以「城市綠核心」、「首都中心花園」購物中心為概念，將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」，商場面積3.6萬坪，是台北市中心最大購物商場。

商場周邊圓形廣場「潮美食公園GOURMET PARK」將於5月30日登場，14家主題餐廳，首度曝光。

這14家主題餐廳，包含1家全球概念店、5家全台首店、3家百貨首店、1家台北首店，另有4家友善萌寵餐廳。餐飲種類繁多串聯多家歐亞菜系特色餐廳，包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理…等。

14家主題餐廳包含全台獨家首店，由星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店-「STAR HUTONG星胡同」、全台純度最高的美式運動餐廳-全台首店「SPORTS NATION」帶來百萬智慧自助取酒牆，讓你身歷其境球場看賽事與喝啤酒的爽快感、香港上市集團呷哺呷哺旗下新穎的台式麻辣火鍋尬茶飲-全台首店「湊湊火鍋·茶憩」、首度迎來24小時營業不停歇以港式餐飲結合餐酒館形式-全台首店「大巨星港式飲茶餐酒館」及以Brunch Bar為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」，5家全台首店餐飲品牌。另外還有來自日本福岡的人氣拉麵「一風堂BAR IPPUDO」，為大巨蛋打造日式居酒屋全球概念店….等

遠東SOGO指出，「潮美食公園GOURMET PARK」，主要規劃南北面兩大主題餐廳區，包含以美食不夜城為主軸的南面7家餐廳及適合親子萌寵的北面7家餐廳，其中還有4家寵物友善餐廳，餐廳空間從40坪的主題餐廳到200坪餐飲大店，共佔地約1300坪、1422個座位數，餐廳營業時間更首度打破百貨既有的營業規劃，從早上7：30開啟一天最chill的早午餐，到夜晚下班甚至周末凌晨的舒壓聚會，另外還有24小時不停歇的餐飲服務，貼心符合不同族群的用餐需求，任何時間都能隨時輕鬆品嚐美食。

SOGO APP會員數將突破150萬，為慶祝遠東Garden City「潮美食公園GOURMET PARK」開幕，SOGO APP推出新會員大募集活動，只要新下載，就立即贈送200點，更可同步兌換100元立即享用。