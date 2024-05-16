爭取汽配商機 台灣經貿網前進印尼INAPA展

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印尼國際汽車零配件及售後服務展覽會（INAPA），今（2024）年5月15日至17日於雅加達盛大展開，為期三天的展覽吸引來自全球34個國家的參展商共襄盛舉。台灣經貿網（Taiwantrade.com）除於展中設立攤位推廣會員廠商產品外，也同步推出線上樣品展(auto.taiwantrade.com)，虛擬與實體雙管齊下，爭取向潛在觀展買主曝光，成功於展會上獲得許多詢問及商機，為臺灣汽車零配件製造商在印尼汽車售後服務市場打開一扇窗。

汽車零配件一向是台灣經貿網上品項眾多、詢問度極高的產業，台灣經貿網攜手亞洲交通器材、正陽、惠名、銘崙等28家汽配廠商聯合展出樣品及型錄，品項遍及汽車維修設備、汽車點火線圈、軸承、萬向接頭等。其中正陽國際曾以精美的引擎零件、懸吊零件以及完善的解決方案服務登上美國《富比士》商業雜誌，正陽國際這次展出的萬向接頭等產品，也受到許多國外買主詢問；此外，亞洲交通器材展示的點火線圈，也獲多國買主青睞。

印尼擁有超過2.8億人口，是東南亞（東協）最大的汽車和二手車市場。2023年印尼以超過104萬的乘用車和商用車銷售量在東協市場居冠。根據SPER Market Research機構預測，印尼汽配AM市場產值將以年均複合成長率12.17%的速度擴大，在2032年達到320.45億美元，主因是中產階級增加及擁有車輛數增長，前景看好，值得我商積極耕耘。

為掌握此商機，經濟部國際貿易署委託外貿協會前往參展，協助國內業者積極搶單。台灣經貿網由經濟部國際貿易署指導、外貿協會負責營運，是全球買主搜尋臺灣產品的首選網站，供我商運用多國語系及無上限的型錄進行產品展示及販售，並可於後臺取得買主行為數據分析、網站營運數字等，掌握商機、精準開發目標市場。

面對風起雲湧的數位化趨勢，台灣經貿網擴大推出多項智慧化服務協助我國業者精準行銷，各國買主對臺灣產品豐沛的創新能量均相當讚賞，並樂意使用台灣經貿網查詢所需品項。有興趣加入台灣經貿網會員的企業洽詢免付費客服專線：0800-506-088。