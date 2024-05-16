《電零組》2外資同喊進 金像電閃紅燈、重返200關

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【時報記者張漢綺台北報導】金像電(2368)第1季每股盈餘為2.5元，累計前4月合併營收為119.69億元。金像電表示，由於AI伺服器需求強勁，第2季可望比第1季好，亞系外資及美系外資最新報告同步喊「買進」金像電，激勵金像電盤中股價一度亮燈漲停，重回200元關卡。

AI伺服器出貨放量，金像電不僅第1季業績淡季不淡，第2季可望更好。

金像電第1季營業毛利為24.36億元，年增88.93%，合併毛利率為26.87%，年增6.51個百分點，營業利益為17.27億元，年增1.33倍，營業淨利率為19.04%，年增7.33個百分點，歸屬於母公司業主淨利為12.17億元，年增1.83倍，為歷年同期新高，單季每股盈餘為2.5元；累計前4月合併營收為119.69億元，年增37.69%。

亞系外資最新報告指出，金像電今年第3季台灣廠擴建重點在於高階HDI產能，以滿足新ODM客戶在非Nvidia GPU伺服器專案的需求，考量終端客戶更喜歡非大陸區產能，我們相信金像電泰國廠也將生產用於AI伺服器PCB，且產能可望接近滿載，我們將金像電2024年/2025年每股盈餘預估上調3%/4%，以反映來自於新客戶高階AI伺服器專案更高的獲利能力，以及2025年強勁的AI需求，重申金像電「買進」評等，目標價由242元上調至250元。

美系外資亦維持對金像電正面看法，重申金像電「買進」評等及目標價308元。