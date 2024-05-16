台達將於COMPUTEX 2024發表主題演講 分享運用人工智慧創造自動化新應用

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外貿協會宣布，邀請台達研究院院長闕志克博士，以「AI進化．開創自動化新局」為題，於6月6日上午11時在臺北南港展覽館2館7樓發表COMPUTEX 2024主題演講（Keynote）。

因應數位轉型與商業潛能，人工智慧已被廣泛應用於各產業。現代工業、樓宇自動化與自駕車等領域需要先進的預測分析及洞見整合能力，以提供最佳決策，協助企業提高效率並降低成本。闕志克博士將於COMPUTEX 2024主題演講中介紹台達為人工智慧運算設備所設計之全球領先的電源及散熱解決方案。

此外，闕志克還將說明台達如何利用現代人工智慧技術開發出各種先進的自動化應用，包括無人機橋樑巡檢過程的全程自動化，以及自動壓力測試先進駕駛員輔助系統處理邊角情況的能力，進而找出其相關弱點，並提供補正措施。這些解決方案證明了台達作為人工智慧創新者的潛力，並為其客戶預告了許多精彩可期的未來產品。於COMPUTEX展覽期間，台達將展示資料中心的基礎設施、電源、散熱、AI應用技術等能力，歡迎至南港展覽館1館M0320展位，了解台達於AI領域的解決方案。

COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，將於6月4日至6月7日登場，預計有1,500家廠商、使用4,500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題。COMPUTEX Keynote已開放報名，更多資訊請至（https://www.computextaipei2024.com.tw/zh-tw/index.aspx）查詢。

更多相關展覽資訊請參考：COMPUTEX 官網（www.computextaipei.com.tw），InnoVEX 官網（www.innovex.com.tw）。