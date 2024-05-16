113年「綠色環境給付計畫」補申報作業 即將開始

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今（113）年下半年轉（契）作、生產環境維護、繳售公糧稻穀及自行復耕種植登記補申報作業，各縣市將於6月份陸續開始受理，今年初尚未完成申報下半年耕作措施的農友，請把握時間儘速於當地縣市政府公告時間內，到原申報地公所或農會申辦，以維護自身權益。

耕作期間 量身打造有彈性

農業部農糧署指出，綠色環境給付計畫各項措施，每年固定於1月受理申報，並鼓勵農友於年初同時申報全年2次耕作措施。農糧署考量部分農友下半年耕作規劃需求，對於年初未能同時申報2次者，可把握申報地縣市政府公告補申報期，補辦理1次起始日為6月1日以後的耕作措施。

此外，為符合不同農友耕作需求，除公糧及契作硬質玉米另有規定外，開放農友可自行規劃耕作期程，並以符合「當年起始、半個月或十天（一旬）為單位，且連續4個月以上」的耕作期間（例：2/1-5/31或3/16-7/15）為原則，但不同耕作措施之耕作期間不能重疊。另除生產環境維護措施每年只能申報1次且不得跨年度以外，其餘措施可以申報跨年度耕作期間（例：9/16-翌年4/15）。

此外，農糧署提醒，倘若農友實際種植情形有異動、與原申報內容不符時，務必在原申報耕作期間開始之前更正，且變更後的耕作期間起始日須晚於變更日；耕作期間一旦開始，將不受理變更申報。

請把握各縣市補申報期程時間辦理

農糧署表示，自今年6月起各縣市陸續開始受理補申報作業，提醒符合申辦資格且有意參加計畫的農友，請務必把握時間至原申報公所或農會辦理，逾期概不受理。各縣市政府公告受理補申報作業期程如下：

(一) 臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、臺中市、高雄市、屏東縣及金門縣：6月1日至6月30日。(二) 南投縣：6月14日至7月12日。(三) 彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及臺南市：6月15日至7月15日。(四) 苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣：7月1日至7月31日。